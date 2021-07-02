¿Habrá secuela de Glass? El mismo Shyamalan lo revela.

Con la llegada de "Glass" a los cines, el director M. Night Shyamalan completa la trilogía que inició en 2000 con "El Protegido", la cual fue protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson, y que continuó con "Fragmentado" en 2016, donde James McAvoy se llevó los aplausos por su actuación.

Con esta trilogía, el director logró hacer una gran decostrucción de los supehéroes, dándoles visibilidad desde otro ángulo, uno que fue aplaudido por el público y la crítica.

Sin embargo, muchos fanáticos se quedaron con ganas de ver más, e incluso los actores han pedido públicamente una secuela. Tanto Anya Taylor Joy como Spencer Treat Clark aseguraron que estarían dispuestos a volver si otra película llegara a materializarse.

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Y con tanta expectativa sobre esta historia, ha sido el mismo Shyamalan quien ha revelado que no está en sus planes darle seguimiento a esta historia que emocionó a tantos.

De hecho, desde un inicio no hubo planes de extender esta trilogía, tan es así que cuando comenzó a publicitarse "Fragmentado" no se hizo como si ésta perteneciera al mismo universo que "El Protegido", pero finalmente la historia de sus tres personajes principales termina con "Glass".

Por su parte los fans del género esperan que en algún momento Shyamalan se anime a crear un universo al estilo de Marvel Studios, esto a pesar de que él ha dicho que no es su plan y tampoco sabe cómo hacerlo, él prefiere arriesgarse con historias individuales.

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Lo que sí es un hecho es que el director no descarta crear algunas películas sobre este nuevo mundo en el que se conoce la existencia de superhumanos, aunque seguramente se tomará algún tiempo para escribir el guión de su próxima película.

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