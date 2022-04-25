¿Cuándo ver Harry Potter 1, 2, y 3 en Azteca 7?

Harry Potter, Hermione y Ron llegan a la pantalla de Azteca 7 para conquistarte con sus hechizos y aventuras en Hogwarts. Los tres inseparables amigos están listos para inundar tu hogar de varitas mágicas y el icónico susurro de Wingardium Leviosa.

La primera cinta, Harry Potter y la Piedra Filosofal, se estrenó en el año 2001 con la participación de Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron), Emma Watson (Hermione) y más actores.

Desde su lanzamiento, la saga de Harry Potter ha sido todo un éxito, pues en diciembre de 2021 se estrenó el especial Harry Potter: regreso a Hogwarts para conmemorar 20 años del estreno de la primera película.

Azteca 7, siempre a la vanguardia y con los mejores estrenos, trae para ti las películas de Harry Potter para que puedas hacer un maratón con tus personas favoritas.

Nuestra televisora se viste de manteles largos y pone cerveza de mantequilla sobre la mesa para traerte una de las sagas más importantes del séptimo arte.

Harry Potter cuenta la historia de un joven mago que llega al castillo mágico de Hogwarts, donde no solo conocerá el amor y a sus mejores amigos, sino también enfrentará una lucha indagando sobre su pasado y la muerte de sus padres.

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¿Cuándo ver Harry Potter por Azteca 7?

Podrás disfrutar de Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, así como Harry Poter y el Prisionero de Azkaban el próximo domingo 1 de mayo de 2022 por nuestra señal de Azteca 7.

Vuela en tu escoba a un mundo de magia, hechizos, dragones y muchas aventuras de la mano de Harry Potter y todos sus amigos.

Tenemos una cita llena de magia y hechicería el próximo domingo 1 de mayo solo por Azteca 7. ¿Estás listo?

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