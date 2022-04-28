FOTOS: Así lucen en la actualidad los protagonistas de Harry Potter.

Harry Potter ha sido una de las sagas más icónicas en la historia del cine. A lo largo de sus muchas entregas fue cautivando generaciones de distintos países y desarrolló una popularidad que mantiene al día de hoy.

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DANIEL RADCLIFFE

El protagonista de Harry Potter comenzó a interpretar este papel cuando tenía 11 años en lo que es La Piedra Filosofal. Ya para la última entrega sumaba 21 primaveras cuando se estrenó por dos partes Las Reliquias de la Muerte. Luego de la finalización de la saga estuvo involucrado en varios proyectos que no llegaron a la popularidad del personaje del mago de Hogwarts pero en cada uno dejó en claro que tiene una notoria calidad como actor.

EMMA WATSON

Tal vez la que más carrera hizo una vez que culminó la entrega. La intérprete de Hermione Granger protagonizó junto a Radcliffe cada una de las películas y luego formó parte de varios proyectos que variaron entre la comedia, el drama y ciertos films de suspenso.

A ello tenemos que agregar que se ha distinguido como una activa militante del feminismo como de la desigualdad social y económica que existe en el mundo. Y como si fuera poco, a la actuación tenemos que agregar que se ha graduado como Licenciada en Literatura Inglesa en 2014. Sin duda que muy capaz e inteligente en todo lo que hace.

RUPERT GRINT

Una historia diferente que también vale la pena contar. El intérprete de Ron Weasley fue también protagonista de cada película pero, a diferencia de sus amigos y colegas, no ha tenido una carrera tan involucrada con la actuación. Hoy en día es empresario y cuenta con muchas inversiones en el mercado inmobiliario. Se ha casado y ha tenido 1 hija producto de su relación con la actriz Georgia Groome.

Este domingo 1 de mayo no te pierdas por nada del mundo Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y La Cámara Secreta, y Harry Potter y el Prisionero de Azcabán, por Azteca 7.