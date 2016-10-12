Hawaii 5-0: Capítulo 24, Temp 6 | Series Azteca 7

El equipo Hawaii 5-0 recibe el reporte de un herido de gravedad sin imaginar que se trata de Gabriel Waincroft.

Al llegar al lugar intentarán trasladarlo al hospital más cercano para atenderlo, pero las cosas se complican, pues Michelle Shioma, una mujer con quien Gabriel tiene una deuda pendiente, planea cobrar venganza.

Los hombres de Michelle no se detendrán ante nada, poniendo en riesgo la vida de McGarret y su equipo.

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 por Azteca 7 #PonleAl7