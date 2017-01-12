Hawaii 5-0: Capítulo 8, Temp. 6 | Series Azteca 7
El equipo deberá trabajar con un estafador para encontrar un asesino después de que su pareja fue asesinada
El equipo deberá trabajar con un estafador para encontrar un asesino después de que su pareja fue asesinada.
Un inspector de la policía de San Francisco ayuda a Chin Ho a investigar el asesinato de un traficante de armas chinas, que posiblemente puede convertirse en romance.
Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 de lunes a jueves sólo por Azteca 7