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Hawaii 5-0: Capítulo 8, Temp. 6 | Series Azteca 7

El equipo deberá trabajar con un estafador para encontrar un asesino después de que su pareja fue asesinada

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Azteca

El equipo deberá trabajar con un estafador para encontrar un asesino después de que su pareja fue asesinada. 

            

Un inspector de la policía de San Francisco ayuda a Chin Ho a investigar el asesinato de un traficante de armas chinas, que posiblemente puede convertirse en romance. 

            

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 de lunes a jueves sólo por Azteca 7 