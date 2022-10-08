La historia real del doctor detrás de Patch Adams, la película.

¡Sorpresa, sorpresa! Esta ocasión te voy a contar otra de mis grandes historias. Esta vez toca el turno de Robin Williams con una de sus mejores interpretaciones: Patch Adams.

La historia de este doctor es tan emotiva como divertida y lo mejor es que está basada en hechos reales, ¡sí, reales! Esta película le costó a Robin una nominación del Oscar como 'Mejor Actor', y al filme como 'Mejor Película' en los Globos de Oro. Por si fuera poco, la Banda Sonora de la película también estuvo nominada, ¡y cómo no! Cada elemento de la película de Patch Adams es simplemente sublime, pero dejando de lado la producción, prosigamos con la historia:

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Hunter Doherty Adams nació en una familia con un padre militar, en donde la muerte era común, ya que su infancia estuvo marcada por la pérdida de su padre en una guerra. Hunter tocó fondo cuando conoció la maldad humana, ¿cómo podía ser posible que la gente sea cruel? Víctima del bullying, pero siempre defensor de los que lo necesitaban, Patch cayó en depresión y tuvo que ser internado en el psiquiátrico dos veces, incluso con intentos de suicidio, pero se dio cuenta gracias a un discurso de Luther King, que la vida iba más alla de eso y se decidió por iniciar una revolución.

Dentro del psiquiátrico fue que analizó cómo los doctores trataban a los pacientes, los medicaban, pero no mostraban su lado humano de preocuparse por ellos y darles un trato más cordial.

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Patch estudió medicina, y aunque sus prácticas no eran aceptadas por la sociedad médica, él confió y tuvo fe en sus métodos. Este método incluía mímica, bromas y risas, logrando así una empatía entre el doctor y el paciente. Este tipo de terapia es conocida como risoterapia y Patch Adams ha sido de sus más grandes exponentes, ya que es un gran refuerzo psicológico en el tratamiento médico.

‘Gesundheit!’, el sueño de Patch.

En 2011, Patch decidió comenzar a hacer realidad su sueño: un hospital donde su famoso método fuera el centro de su sistema médico. Aunque Patch ha intentado por años seguir construyendo su eco-villa, no ha llegado un buen inversionista. Actualmente, el doctor Adams ofrece conferencias donde explica y comparte su método de risoterapia, de esta manera, las ganancias que genera se van directamente a ‘Gesundheit!’ esperando que algún día pueda lograr su gran sueño.



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