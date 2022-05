¿A qué hora, cuándo y dónde ver la pelea de Canelo vs Bivol?

Después de intensas semanas de preparación, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol al fin se verán las caras en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, cuando se enfrenten por la supremacía de los semicompletos de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB).

La velada boxística será este sábado 7 mayo y podrás seguirla en vivo y en directo a través de las pantallas de Azteca 7, la app de Azteca Deportes y en aztecadeportes.com en punto de las 21 horas tiempo del centro de México, así que lánzate por la botana y las chelas que el encuentro promete estar lleno de emociones.

¿Cómo llegan ‘Canelo’ y Bivol?

El boxeador mexicano llega a este combate con buenos números, ya que en su más reciente pelea dio cuenta de Caleb Plant y se alzó con el título supermediano de la división, registrando una marca de 57-1-2 que lo convierte en el amplio favorito.

Por su parte, Dmitry Bivol marcha con paso perfecto de 19-0, no obstante, el jalisciense buscará asestarle su primera derrota, aunque no será nada fácil, pues venderá cara la derrota en caso de que se concrete.

Campeonatos del ‘Canelo’

El púgil mexicano ha logrado coronarse en el peso supermediano de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring; también ha sido campeón de peso medio de la AMB, CMB; FIB y The Ring; así como en la división superwélter de la AMB, CMB, OMB y The Ring, y de peso semicompleto de la OMB, por lo que esta noche buscará el cetro de la AMB en la misma división.

¿Cuánto se embolsará cada uno?

La inmensa fortuna del ‘Canelo’ podría aumentar esta noche ante Bivol, ya que se llevará la nada despreciable cantidad de 15 millones de dólares, mientras que el ruso se embolsará 2 millones de los verdes. Además, el púgil mexicano pactó llevarse el 70 por ciento de las ganancias del Pago por Evento (PPV) con DAZN. En tanto que Bivol sumará a sus arcas el 30 por ciento restante.

¿Cuándo y dónde ver el combate?