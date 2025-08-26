Horarios de accesos, firma de autógrafos y fotos: Esto es todo lo que debes de saber sobre la convivencia de FreenBecky en CDMX

El dúo de actrices sensación de Tailandia conocido como FreenBecky visitará el Teatro Metropolitán de la CDMX como parte de su gira por Latinoamérica: ‘FREENBECKY 1ST FAN MEETING’ (EL AMOR SE PROPAGA) y esta mañana Ocesa compartió la información que todos los fans que asistirán a este evento deben de saber.

La pareja conformada por Freen Sarocha Chankimha y Becky Patricia Armstrong estará visitando México este lunes 1ro de septiembre en su segunda parada dentro de esta gira y los fans no podríamos estar más contentos de tener esta oportunidad de estar tan cerca de estas chicas tan talentosas.

Horario de actividades y reglas para la Primera Convivencia de Fans de FreenBecky en CDMX

12:00 hrs - Apertura de Mesa de Ayuda: Colocación de pulseras VIP, compradores de Add-On, tiers A, B, BB y C; recolección de póster oficial y photocards .

* El Hi-Bye se realizará después del show.

¿Puedo tomar fotos en la convivencia de FreenBecky?

Es importante que sepas que todas las fotos y firma de autógrafos será realizadas de manera secuencial y que NO se permitirá la participación de las personas que lleguen tarde.

se permitirá la participación de las personas que lleguen tarde. Los beneficios de fans NO reclamados en el horario señalado serán considerados como perdidos.

El recinto/promotor negará el acceso al evento a cualquier persona que se considere inapropiada.

La administración de las artistas podría realizar cambios en el programa y en el evento sin previo aviso.

Reglas para la sesión de fotos

El fotógrafo oficial será quien tome las fotos.

NO se permitirá elegir el asiento o ubicación, eso dependerá del personal.

NO te podrás detener ni entregar regalos a Freen Sarocha Chankimha y Becky Patricia Armstrong.

y NO se permitirán celulares ni cámaras durante la sesión de fotos.

Reglas para la firma de autógrafos

Se entregará un póster a todos los participantes antes del inicio de la actividad.

FreenBecky únicamente firmarán el póster, NO se permitirán escritos o señales adicionales.

únicamente firmarán el póster, Solo se permiten grabaciones de audio durante tu turno en el fansign. Fotos, videos y transmisiones en vivo quedan prohibidos.

Evita tocar a los artistas, a menos que el contacto sea iniciado por ellas.

Recuerda que este show es para todas las edades, los niños a partir de 3 años pagan boleto y los menores de 15 años deben estar acompañados por un adulto.