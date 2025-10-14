Muere a los 78 años Drew Struzan, el genio detrás de los mejores pósters del cine

El séptimo arte está de luto, pues se confirmó el lamentable fallecimiento del ilustrador Drew Struzan a los 78 años de edad. Los pósters de Star Wars a Indiana Jones, pasando por Los Goonies, Harry Potter y hasta Torrente 3, entre muchos otros, fueron se convirtieron en parte de su legado, el cual marcó un antes y un después en la historia del cine. Su talento no solo embelleció carteles: creó leyendas visuales que aún hoy definen gran parte de la cultura pop.

Drew Struzan: El artista que convirtió el cine en ilustración

Nacido en Oregón en 1947, Struzan comenzó su carrera diseñando portadas de discos para bandas como Black Sabbath, Alice Cooper y The Beach Boys. Su estilo, lleno de vida y profundidad, lo llevó rápidamente a destacar en la industria del entretenimiento.

Su salto a la fama llegó en 1978, cuando Lucasfilm lo contrató para ilustrar el póster del reestreno de La Guerra de las Galaxias. Aquella obra, conocida como el cartel Circus, cautivó al mundo entero. Esto lo catapultó, obteniendo así reconocimiento mundial y marcando el inicio de una colaboración legendaria con George Lucas y Steven Spielberg.

Desde que vi sus ilustraciones, supe que su trabajo era especial. Drew tenía una sensibilidad artística que encajaba perfectamente con mis películas. — George Lucas

Los pósters legendarios de Drew Struzan

En las décadas de los 80 y 90, Drew Struzan se encontraba viviendo el sueño, pues ya era considerado uno de los ilustradores de confianza más importantes de los más grandes estudios de Hollywood. Su estilo hiperrealista, con toques de luz y dramatismo, adornó los carteles más memorables de todos los tiempos, incluyendo:



Star Wars (saga completa)

Indiana Jones (toda la trilogía original y El Reino de la Calavera de Cristal)

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Regreso al Futuro (trilogía)

E.T. El Extraterrestre

Los Goonies

Rambo (Acorralado)

Blade Runner

Con más de 175 películas ilustradas, Struzan transformó el arte del marketing cinematográfico en una forma de expresión artística pura.

Crédito: Drew Struzan / Lucas Film

Drew Struzan: El alma detrás del arte

La clave del éxito y del sello tan característico que logró Struzan en sus obras fue el amor y la pasión por la pintura tradicional. Desde chico, siempre soñó con convertirse en pintor, pero las circunstancias de la vida lo llevaron a convertirse en ilustrador comercial.

Tras ilustrar el cartel de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, Drew Struzan anunció su retiro en 2008. Pero su amor por su trabajo lo hizo volver en contadas ocasiones para realizar los pósters de “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” y “Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto”.

El artista falleció el 13 de octubre de 2025, a los 78 años. Sin duda seguirá inspirando a millones de artistas que aspiran a formar parte del cine a través de sus ilustraciones.

