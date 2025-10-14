Conoce al elenco de la nueva película “La pasión de Cristo: resurrección”

Mel Gibson no solo se ha destacado a nivel mundial como actor sino que también lo ha hecho como director de cine. Su filme “La pasión de Cristo” fue un éxito rotundo y también la generadora de un gran debate, pero ahora ya trabaja en su secuela de la cual se ha conocido el nombre de algunos de sus actores.

“La pasión de Cristo: resurrección” es el nombre de la secuela del filme en el que Mel Gibson trabaja y es que la semana pasada comenzó con el rodaje de las primeras escenas. La película será estrenada en dos partes por lo que las expectativas no dejan de crecer.

¿Quiénes actúan en “La pasión de Cristo: resurrección”?

La nueva película de Mel Gibson verá la luz en el año 2027 y, como se mencionó, ya comenzó con el rodaje de las primeras escenas en los estudios Cinecittá, en Roma, Italia. Esto quiere decir que el filme ya cuenta con actores confirmados, cuyos nombres ya comenzaron a ser revelados.

Jaakko Ohtonen será el encargado de personificar a Jesús de Nazareth, mientras que Mariela Garriga actuará como María Magdalena. A ellos se suma Kasia Smutniak, como María, y Pier Luigi Pasino en el papel de Pedro. Los otros actores confirmados son Riccardo Scamarcio, como Poncio Pilato, y Rupert Everett en un rol que no ha trascendido.

¿Cuándo estrena su nueva película Mel Gibson?

“La pasión de Cristo: resurrección” comenzó a tomar forma en Italia y se espera que las próximas locaciones de grabación se centren en localidades rurales como Matera, Altamura, Ginosa y Gravina Laterza.

En las redes sociales de Mel Gibson no hay mayores detalles sobre el proceso de producción de su nueva película pero sí está confirmada como fecha de estreno de la primera parte el 26 de marzo del 2027. Será justo en Viernes Santo cuando se presente en sociedad “La pasión de Cristo: resurrección”.

Luego, para su segunda parte, habrá que esperar 40 días ya que el 6 de mayo de 2027 saldrá a la luz. Así, el nuevo filme del reconocido actor y director Mel Gibson incrementa las expectativas a nivel mundial.