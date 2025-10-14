Se filtran imágenes de las grabaciones de la nueva temporada de ‘Monster’

Con el reciente estreno de la nueva temporada de ‘Monster’, donde nos cuenta la historia de Ed Gein, uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, ha logrado tener un éxito rotundo. Por si fuera poco, ya se anunció la cuarta temporada, explicando de qué personajes se hablará.

No te pierdas la ceremonia de premiación de los Oscars 96 por Azteca 7 [VIDEO] Los ganadores de los Oscars 96 están a punto de darse a conocer, y más vale que no te pierdas la mejor cobertura con los mejores conductores en Azteca 7.

Aunque todavía no se anuncian fechas de estreno, en las redes sociales ya se filtraron imágenes de las grabaciones, dejando a la luz algunas escenas. Para que no te pierdas ningún dato, te compartiremos toda la información que se sabe al respecto.

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada?

A poco tiempo del estreno de la temporada de ‘Monster’, en la cuenta oficial de Netflix, se anunció que ya se está trabajando con la nueva temporada, que en esta ocasión abordará la historia de Lizzie Borden, siendo la primera vez que se contará la vida de una asesina serial.

El papel protagónico será realizado por Ella Beatty, una joven artista de 25 años, siendo la tercera vez que participa en una producción reconocida. En TikTok, ya se han difundido las imágenes de las grabaciones, donde a ella la vemos caracterizada con un vestuario de época.

Aunque se tiene poco contenido sobre la nueva temporada, es posible ver que ya iniciaron las grabaciones en las imágenes difundidas, dándonos a entender que falta poco tiempo para que salga la nueva historia, donde vemos carruajes negros, y a algunos actores que participarán. Dentro del elenco se destacan los siguientes nombres:

Vicky Krieps

Rebecca Hall

Charlie Hunnam

Billie Lourd

Jessica Barden

¿Cuándo sale la temporada 4 de Monster?

Las grabaciones ya empezaron, pero se desconoce la fecha exacta en que se hará el estreno de la nueva temporada de ‘Monster’. Por lo que es importante que nos mantengamos alerta a las redes de Netflix. Plataforma de Streaming donde se ha realizado el estreno de la serie y los anuncios de nuevos lanzamientos.

Considerando las temporadas anteriores, donde ya han hablado de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, es posible que el lanzamiento se realice en septiembre u octubre del 2026, pero son fechas probables.