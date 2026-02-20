¿Zendaya y Tom Holland se casaron? Esta es la evidencia que apunta a que sí, ya hubo boda:

En los últimos minutos Zendaya y Tom Holland han despertado un nuevo rumor sobre su presunta boda, pues aparentemente los actores ya se habrían casado, hecho que habría tomado a todo mundo por sorpresa debido a lo reservado que mantuvieron el asunto por todo este tiempo.

Aunque esto aún no se ha confirmado de manera oficial, las sospecha surgieron luego de que se le captara a la actriz sin su anillo de compromiso… Luciendo uno distinto dorado, gesto que en seguida levantó sospechas por su posible boda con Tom.

Aunque de momento no se ha confirmado nada de manera oficial, el medio estadounidense Page Six fue el encargado de difundir las fotos de la actriz con este nuevo artículo, mismas que serían de este miércoles 18 de febrero, cuando se le captó en Beverly Hill, California.

¿Qué se sabe sobre la boda de Tom Holland y Zendaya?

Hasta ahora, la pareja se ha mantenido totalmente reservada sobre compartir detalles sobre este compromiso, aunque en la pasada alfombra roja de los Golden Globes 2025, cuando pudimos ver a Zendaya luciendo su llamativo anillo junto a Holland, siendo que la pareja tiene casi 5 años de relación.

solo quiero estar vivo para ver la boda de zendaya y tom holland pic.twitter.com/sRslqxChgb — ؘjuandi (@poxelse) February 20, 2026

Incluso a principios de año, comenzaron a surgir rumores de que Zendaya y Tom Holland se convertirían en padres luego de que comenzaran a circular varias fotografías que mostraban a la actriz “luciendo diferente”, lo que muchos medios especularon como un posible embarazo, aunque esta ya ha salido a desmentir esto.

Conociendo su posición dentro de la industria del entretenimiento, probablemente pronto la pareja confirme o niegue lo que sería su matrimonio.

¿Desde cuándo están juntos Tom Holland y Zendaya?

De acuerdo con varios reportes, Zendaya y Tom Holland habrían iniciado su relación en el 2021, alrededor de los trabajos en Spider-Man: No Way Home, aunque se rumora que el acercamiento entre ambos habría comenzado incluso a antes de estrenar la primera película de “El Hombre Araña”, en el ya lejano 2016.

Fue hasta 2022 que la pareja comenzó a vivir junta y dejarse ver con mayor frecuencia en eventos que no fueran promocionales, compartiendo su día a día, por lo que tras varios años, se ha consolidado como una de las parejas más sólidas de toda la industria de entretenimiento.