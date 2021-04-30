'Los Picapiedra' regresan 20 años después con nueva serie. Con 'Bedrock', volveremos a ver a estos personajes en la televisión, pues la nueva historia se enfocará en Pebbles, hija de Pedro Picapiedra y Vilma.

En los nuevos episodios, se verá a Pedro Picapiedra a punto de jubilarse e iniciando una carrera universitaria. Sin embargo, el programa ya tiene su propia descripción.

A medida que la Edad de Piedra da paso a una nueva Edad de Bronce brillante e iluminada, los residentes de Bedrock encontrarán esta evolución más difícil que un swing del club de Bam-Bam Mármol

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'Los Picapiedra' y sus creadores en el 2021

Elizabeth Banks es la productora ejecutiva del programa y trabajará de la mano con Lindsay Kerns, quien también escribirá el guión piloto y ha trabajado en producciones como 'Jurassic World: Camp Cretaceous'.

Max Handelman y Dannah Shinder serán los productores ejecutivos, los participantes anteriores trabajarán en conjunto con Warner Bros. Animation y Fox Entertainment.

Su huella en el universo de la animación es innegable y la idea de adaptarlo para la audiencia de hoy es un desafío que aquí en Fox estamos ansiosos por enfrentar con Warner Bros, Elizabeth y Lindsay. En realidad, no hay presión alguna

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