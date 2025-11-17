Jencarlos Canela le propuso matrimonio a Olivia Elliott: Todos los detalles de la romántica pedida de mano

El actor y cantante Jencarlos Canela sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con la tenista británica Olivia Elliott, de 23 años. Tras dos años de relación, la pareja ha decidido dar el siguiente paso en su historia de amor, noticia que el artista compartió a través de sus redes sociales.

Una propuesta frente al mar

En su cuenta de Instagram, Canela reveló cómo fue la pedida de matrimonio: un romántico atardecer con el mar de fondo. “Me honró diciendo que sí a una de las preguntas más importantes que le he hecho a alguien”, escribió el cantante de 37 años.

El momento estuvo acompañado de una carta que relataba el inicio de su relación. Además, Canela compartió las palabras que le dedicó a Olivia: “Mi amor, desde que llegaste a mi vida algo cambió. No solo conocí a alguien hermoso, conocí a alguien que hizo que las partes más difíciles de la vida se sintieran fáciles. Contigo, hasta mis tormentas tienen paz”.

Una relación discreta pero sólida

Aunque la pareja lleva aproximadamente dos años juntos, han preferido mantener su relación fuera del foco mediático. El anuncio oficial de su noviazgo se dio apenas el año pasado en un programa de televisión hispano en Estados Unidos.

En ese momento, Canela expresó: “Estoy muy feliz, se llama Olivia Elliott, es jugadora de tenis profesional de Inglaterra. Definitivamente ella es una gran inspiración para mí. I love it”.

Promesas de amor eterno

En el pie del video compartido en redes, el cantante reafirmó su compromiso con Olivia: “Prometo proteger tu corazón, escucharte incluso cuando sea difícil, reír contigo, crecer contigo y nunca dejar de elegirte. El ‘para siempre’ nunca se ha sentido más real y posible que ahora… si me honras con un ‘sí’, tu futuro esposo”.

Olivia y los hijos de Jencarlos

Uno de los aspectos más comentados ha sido la relación de Olivia con los hijos de Canela, Oriana y Nickolas. El actor ha destacado en varias ocasiones el vínculo que la joven tenista ha construido con ellos.

En una publicación para felicitarla por su cumpleaños, Canela compartió una fotografía de Olivia junto a sus hijos y escribió: “La forma en la que los amas y convives con ellos es algo para celebrar”.