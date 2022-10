Muere Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en Harry Potter.

Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en Harry Potter, falleció a los 72 años de edad este viernes, según informaron medios estadounidenses.

“Probablemente será mejor recordado en las próximas décadas como Hagrid en las películas de Harry Potter, un papel que llenó de alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo, lo que provocó un torrente de cartas de admiradores cada semana durante más de 20 años”, comunicó su agente, Belinda Wright.

Su agente no dio detalles respecto a las causas de la muerte, aunque informó que la familia de Coltrane, agradeció al equipo del Forth Valley Royal Hospital en Larbert por su atención. A Coltrane le sobreviven su hermana Annie Rae, sus hijos Spencer y Alice, así como su exesposa Rhona Gemmell.

El actor de origen escocés también apareció en los filmes de James Bond Goldeneye y The World Is Not Enough, además de ganarse tres premios BAFTA por su participación en la serie Cracker.

Robbie murió en un hospital cerca de Falkirk, Escocia a los 72 años de edad, desatando una ola de reacciones en las redes sociales.

“Robbie Coltrane, uno de los mejores actores de Harry Potter ha fallecido este día, gracias por darle vida a Hagrid, descansa en paz”, dijo un fanático en Twitter.

Robbie Coltrane interpretó a Hagrid, el popular guardabosques de Hogwarts que habitaba en los terrenos del colegio. A Hagrid se le dio la tarea de reintroducir a Harry Potter al mundo mágico, siendo uno de los personajes más queridos de la saga.

J.K Rowling, escritora de Harry Potter, fue una de las primeras en lamentar la muerte de Robbie: “Tenía un talento increíble, completamente único. Fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él”, escribió en Twitter.

