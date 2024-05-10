¿Johnny de Hotel Transylvania existe en la vida real? ¡Entérate aquí!
¿Podrá existir una persona tan relajada y buena onda como Johnny? ¡Checa en qué actor está inspirado este querido personaje de Hotel Transylvania!
¿Quién no quisiera ir a visitar el Hotel de Drac? Desde la primera entrega nos enamoramos de la historia de este temido vampiro y su hija Mavis, sin embargo, un personaje que nos ha robado el corazón es Johnny, ese pelirrojo que parece llevar la vida de una forma bastaaaante relajada.
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En Hotel Transylvania vemos cómo poco a poco Johnny comienza acercarse a Mavis, quien no sabe que es un humano, y después de muchos problemas con Drac y sus ganas de proteger a su hija a toda costa, Mavis y Johnny logran hacer click y enamorarse el uno del otro.
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Esta historia que salió en cines en 2012 hizo a más de uno reír hasta que le doliera el estómago pero también conmovernos hasta incluso acabar llorando, y algo que nos intrigaba era ¿cuál sería el futuro de esa monstruosa familia que ahora había accedido a tener a un humano entre ellos?
Pues en HotelTransylvania 2, estrenada en el 2015, podemos ver a Mavis y Johnny en su faceta de padres, pues tuvieron un pequeño pelirrojo llamado Dennis, mitad monstruo y mitad vampiro, todo parece ir de perlas pero Drac está preocupado de que Dennis no pueda desarrollar sus poderes como un buen heredero de los vampiros más temidos del mundo.
Eso entre una Mavis estresada y una familia vuelta loca por el nuevo integrante, hacen que ella y Johnny se vayan del hotel para poder tomar unas vacaciones. ¿Suena problemático? Pues lo es. Sin embargo, no te voy a contar más para que no te vayas a llevar algún spoiler.
Para este punto te habrás preguntado, ¿quién podría tener un temperamento tan tranquilo como el que tiene Johnny? ¿Él acaso no se estresa? ¿O cómo le hace para estar tan relajado siempre? Nadie puede vivir así, pensarás.
Lamento decirte que ahora estás equivocado, sobrino, porque Johnny está inspirado en ni más ni menos que el actor, comediante, escritor, productor y músico estadounidense: ¡Andy Samberg! Sí, el mismo que le presta su voz a Johnny en su idioma original.
En una entrevista, él confesó que el simpático Johnny está inspirado en un joven Andy Samberg, de cuando él estaba en la secundaria, alguien sumamente positivo ante las cosas adversas, incluso cuando tal vez no debía de serlo.
¿Lo puedes creer? Digo, esa sonrisita de Andy nos hace creer que es un tipo muy relajado y buena onda, pero ¡quién diría que vivía una vida tan zen como la que vive el querido y pelirrojo Jhonny!
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