Judas y el Mesías Negro enfrenta polémico desaire en los Oscar.

“Judas y el Mesías Negro”, es una de las películas que logró múltiples nominaciones en la entrega 93 de los premios Oscar, sin embargo, su llegada a la celebración más importante de la industria cinematográfica se ha visto opacado por un pequeño GRAN detalle.

Lakeith Stanfield consiguió una nominación en la terna de Mejor Actor de Reparto, y aunque este hecho pudo parecer un reconocimiento a su gran actuación, resultó ser motivo de confusión y se ha considerado que la decisión de la Academia Cinematográfica.

¿Por qué la polémica confusión?

Resulta ser que la nominación de Lakeith parece más un desaire que un reconocimiento, ya que, él es el protagonista de “Judas y el Mesías Negro”, y por esta sencilla razón, debería de estar conteniendo en la terna de Mejor Actor.

La situación ha quedado en evidencia, al ver que tanto Lakeith y su compañero Daniel Kaluuya, compiten como Mejor Actor de Reparto en esta entrega, y esto incluso fue aclarado por Warner Bros.

De hecho Warner tuvo que salir a aclarar la bochornosa situación, al evidenciar que desde el registro, presentaron a Lakeith como su apuesta por Mejor Actor y a Kaluuya como su contendiente para la terna de Mejor Actor de Reparto.

Esta no es la única polémica que saltó previo a la entrega de los Oscar, da clic y entérate aquí lo que ocurre con "Nomadland".

Críticos de cine han considerado este hecho, como un detonante de la desigualdad en la premiación, ya que, han “rebajado” el trabajo protagónico de Lekeith al ponerlo a competir como si se trata de una actuación secundaria y no en la categoría principal.

“Judas y el Mesías Negro”, nos lleva por un recorrido a través de una confrontación entre dos personajes de la misma etnia, y de cómo la traición, logra salvar a uno de ellos de su fatídico historial criminal.

Este thriller basado en una historia real, nos lleva por la travesía de William O’Neal (interpretado por Stanfield), un criminal que se infiltra en el bloque de Pantera Negra de Illinois, para apoyar al FBI en la caída del liderazgo de Fred Hampton, quien fue un luchador por la liberación de la comunidad negra y la lucha por la igualdad racial, este es el retrato de una gran traición.

Dirigida por Shaka King, esta cinta carga con 6 nominaciones al Oscar, y una historia llena de furia y resistencia, y nos remonta a finales de los años 50 para darnos un panorama social de lo que acontecía mientras se desarrollaban luchas por la igualdad racial.

Prepárate para el gran día, da clic y entérate de qué tratan las nominadas a Mejor Película.

Descubre qué ocurrirá con las nominaciones de "Judas y el Mesías Negro" el próximo 25 de abril por la pantalla de Azteca 7.