Juicio de Johnny Depp y Amber Heard será transmitido en TV.

Luego de una fuerte polémica, por fin se va a celebrar el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, quienes se separaron en 2016 y empezaron una disputa legal.

Todo comenzó cuando Amber Heard afirmó que había sufrido maltratos y violencia por parte del actor, pero todo tomó mayor fuerza cuando la actriz realizó una publicación en el reconocido periódico The Washington Post en 2018.

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Dentro de su texto, Amber Heard aseguró que había sido víctima de maltrato, por lo que Johnny Depp decidió proceder de forma legal y denunciarla por difamación. Recientemente, se ha dado a conocer que el juicio de los actores será transmitido en televisión.

Los casos judiciales que son muy notorios crean mucha repercusión, y puede ser difícil para los espectadores obviar estas distracciones y tener una idea clara de los hechos, pero ahí es donde entramos nosotros. Entre la cámara directamente en la sala del tribunal y nuestro equipo de talentos de primera línea, Court TV será la verdadera fuente de una perspectiva imparcial y equilibrada del juicio mientras se desarrolla

Johnny Depp demandó a su expareja por 50 millones de dólares

Recordemos que Johnny Depp demandó a Amber Heard por 50 millones de dólares; sin embargo, el caso ha recibido varios aplazamientos por distintas causas, pero tras más de dos años se ha fijado fecha para el próximo lunes 11 de abril.

De acuerdo con el portal TMZ, varias figuras de Hollywood serán parte de los testigos en el juicio entre las que se encuentran James Franco y Elon Musk, quienes supuestamente tuvieron una aventura con Amber Heard, todo mientras ella estaba con Johnny Depp.

Mientras que, en una parte de la demanda, Johnny Depp asegura que todo fue parte de una campaña para ayudar a la carrera de Amber Heard.

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