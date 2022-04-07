Filtran primeras FOTOS de Bruce Willis tras anunciar su retiro.

Una semana ha transcurrido desde que la familia de Bruce Willis revelara que el actor padece afasia, motivo por el cual el protagonista de “Armageddon” y el “Sexto sentido”, entre muchas otras, anunció su retiro del cine.

El pasado 30 de marzo la familia de Bruce Willis dio a conocer que el actor se despedía de la actuación debido a la afasia, un padecimiento que afecta las capacidades cognitivas, así como las de comunicación. Dicha sorpresa tomó por sorpresa a más de uno, ya que el histrión es uno de los más entrañables de Hollywood.

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En el comunicado compartido por la familia del actor no se explicó qué fue lo que le sucedió al actor y qué fue lo que le provocó la afasia, es por eso que muchos de sus fans tenían duda y deseaban saber lo que le sucedió.

Recientemente, Emma Heming, esposa del actor, compartió una imagen en sus redes sociales en las que muestra al actor radiante después de la complicada decisión que tomó. “Mamá y papá en su hábitat favorito”, se puede leer en la publicación de Instagram.

La publicación está compuesta por dos fotografías realizadas por su hija Mabel Ray Willis y en ellas se puede ver a la pareja mirándose a los ojos de lo más cariñosos y posteriormente abrazándose, lo cual demuestra que la familia del actor está con él en esta etapa que está por comenzar, alejado de los sets de grabación. El posteo ya cuenta con más de 31 mil likes y de inmediato se saturó de buenos deseos para el protagonista de “Duro de matar”.

Emma y Bruce Willis llevan 12 años de casados, en los que procrearon a dos hijas en común, la mencionada Mabel Ray Willis y Evelyn Penn. Una fuente cercana al entorno del actor declaró a la revista People que ellas están tratando de adaptarse al impactante diagnóstico y “están enfocadas en todos los momentos felices que pueden compartir”.

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Aunque no es oficial, personas cercanas al actor habrían mencionado al sitio Quever, que la afasia es consecuencia de un accidente que Bruce Willis tuvo en un set de grabación en el año 2002 mientras se filmaba la película “Lágrimas del sol”.

Tras aquel incidente, Bruce Willis demandó a Revolution Studios, empresa implicada en la producción del largometraje. El mismo medio asegura que en el incidente el actor sufrió un impacto con un proyectil en la frente y desde entonces empezó a presentar dolores físicos, mentales y emocionales.