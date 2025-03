Eres Extraordinaria | ¡Una operación al corazón!

¡Ay, el capítulo 12 de Eres extraordinaria! Un episodio que nos hizo suspirar y reír a partes iguales. En este capítulo, Dan-oh, nuestra protagonista y extra con corazón de oro, ve cómo uno de sus sueños más anhelados se hace realidad gracias a Haru, el chico que roba sus suspiros.

Pero, como en toda buena historia de amor, no todo es color de rosa. Kyung, el prometido de Dan- Oh y mejor amigo de Haru, según el escritor no puede evitar sentir una punzada de celos al ver la felicidad de Haru y Dan-oh. Mientras tanto, el médico, siempre tan atento, le recomienda a Dan-oh que se someta a una cirugía de corazón lo antes posible. Y como si fuera poco, Kyung, en un gesto que derrite corazones, le entrega a Dan-oh el anillo de compromiso que perteneció a su madre.

Este episodio, nos muestra el poder de Haru para cambiar la escena y el miedo que tiene a que las cosas no funciones como el quisiera además de que, nos muestra cómo los lazos familiares y los sentimientos pueden entrelazarse de formas inesperadas. La trama, llena de giros y emociones, nos mantiene al borde del asiento, deseando saber qué sucederá después. Sin duda, este capítulo es una mezcla perfecta de drama, romance y esos momentos que nos hacen decir: ¡No puedo esperar al próximo episodio!