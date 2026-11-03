3 photocards originales de Saja Boys estilo demonios para tu colección de KPop Demon Hunters

Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres ampliar tu colección con tarjetas de los integrantes de Saja Boys, estas tres photocards son una opción para darle un toque especial a tu colección. Sus diseños inspirados en los personajes de la película y sus acabados coleccionables las convierten en piezas ideales para exhibir o guardar como parte de tus recuerdos de la historia.

Desde Jinu hasta Abby y Mystery, estas tarjetas de Kayou destacan por sus ilustraciones y sus diseños relacionados con el universo de la película. Aquí te compartimos tres opciones que puedes conseguir en eBay , con sus respectivos enlaces para consultar los detalles de cada pieza.

1. Jinu: tarjeta coleccionable de Saja Boys en Seúl

Si Jinu es tu integrante favorito de Saja Boys, esta tarjeta es una de las opciones más llamativas para tu colección. Se trata de una pieza de Kayou con una ilustración de los personajes en un escenario urbano inspirado en Seúl.

Cartas de Saja Boys para comprar.|(Especial/eBay)

Su diseño incluye detalles holográficos y una numeración especial que la distingue de otras tarjetas de la película. Además, su presentación la convierte en una alternativa para quienes buscan coleccionables con un estilo diferente. Esta opción está disponible en eBay.

2. Abby: tarjeta holográfica de Saja Boys en Bangkok

Abby también tiene una tarjeta especial para quienes quieren reunir a los integrantes de Saja Boys. Esta pieza de Kayou pertenece a la edición Energy y cuenta con un diseño inspirado en Bangkok, con una presentación que destaca por sus colores y detalles.

La tarjeta está identificada como CR-006 y corresponde a una versión Diamond Rare, por lo que puede resultar atractiva para quienes buscan piezas específicas dentro de una colección de KPop Demon Hunters.

3. Mystery: tarjeta Diamond CR de Saja Boys

Para completar tu colección de Saja Boys, la tarjeta de Mystery es otra opción que puedes considerar. Su ilustración muestra al personaje en un escenario inspirado en Tokio, con un diseño que combina elementos de la película y detalles de la edición coleccionable.

Photocards coleccionables de Saja Boys.|(Especial/eBay)

Esta pieza pertenece a la edición Energy de Kayou y está identificada como Diamond CR-007. Su acabado y su diseño la convierten en una alternativa para quienes buscan tarjetas de personajes específicos y quieren reunir distintas versiones de los integrantes del grupo.