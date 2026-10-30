4 photocards de Saja Boys en grupo para personalizar los regalos y decorar tu colección de KPop Demon Hunters
Los Saja Boys llegan a tus regalos con estas cuatro photocards que cualquier fan querrá tener
Las photocards de Saja Boys son un accesorio ideal para las fans de KPop Demon Hunters que quieren darle un toque especial a sus regalos y artículos de colección. Además de conservarlas como recuerdo de la película, puedes utilizarlas para decorar envolturas de cumpleaños, personalizar sobres con cartas, adornar libretas o complementar tu binder con imágenes de todos los integrantes del grupo. Existen alternativas económicas hechas por fans y paquetes de colección con diseños especiales que se adaptan a diferentes gustos y presupuestos. Estas son cuatro opciones que puedes considerar para sorprender a otra admiradora o ampliar tu propia colección.
Estas son las mejores photocards grupales de Saja Boys para tu colección
Las tarjetas están disponibles en diferentes presentaciones, desde diseños individuales con acabados laminados hasta cajas con varias piezas y versiones brillantes. Cada alternativa tiene características particulares que puedes aprovechar dependiendo de si buscas un detalle económico, un accesorio decorativo o un paquete para coleccionar.
- Photocards fanmade de Saja Boys. Si buscas una alternativa económica para personalizar tus regalos, las photocards fanmade de Saja Boys son una opción que puedes considerar, puedes imprimirlas por ambos lados en cartulina couché y cuentan con un acabado laminado mate. Por su tamaño, puedes incluirlas en envolturas de cumpleaños, pegarlas en sobres o entregarlas como un pequeño obsequio adicional a otras fans de KPop Demon Hunters.
- Photocards kawaii de Saja Boys. Para quienes prefieren diseños coloridos y con una estética más tierna, las photocards kawaii de Saja Boys son una alternativa para decorar las portadas de libretas, carpetas y coleccionadores, especialmente si quieres darle un estilo personalizado a tus accesorios inspirados en la película.
- GGVinyls KPop Demon Hunters Photocards. Otra alternativa son las photocards de GGVinyls. Estas tarjetas están cortadas a mano, tienen las esquinas redondeadas y cuentan con laminado protector por ambos lados. Uno de sus detalles más llamativos es que muestran a los integrantes de Saja Boys y sus formas demoníacas al reverso. Gracias a su acabado, puedes utilizarlas para decorar mochilas, carpetas y otros accesorios relacionados con el K-Pop.
- KPop Demon Hunters Photocard Box. Si quieres una colección más completa, la KPop Demon Hunters Photocard Box. Se trata de una caja importada de Corea que incluye 30 tarjetas: 27 correspondientes al set base y tres variantes especiales brillantes (foil) que se entregan de manera aleatoria. Es una opción para las coleccionistas que disfrutan reunir diferentes diseños y exhibir sus tarjetas en un binder.