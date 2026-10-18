KPop Demon Hunters: 5 ideas de photocards con Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de HUNTR/X para tu celular

Porque sabemos que KPop Demon Hunters se ha vuelto una de tus películas favoritas, te contaremos cómo puedes llevar a todos lados a tus personajes favoritos de la película con estas ideas fáciles y bonitas para hacer unas increíbles photocards para que decores tu celular con Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de HUNTR/X que lo ayudarán a lucir aesthetic así como único, por lo que serán ideales para todas las edades.

Te puede interesar: 5 ideas de photocards de los Saja Boys para decorar la funda de tu celular si eres fan de Kpop Demon Hunters

5 ideas de photocards de Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de HUNTR/X de la película KPop Demon Hunters

Estas son algunos de los mejores diseños de photocards de las integrantes de la agrupación HUNTR/X con los que podrás decorar tu celular y llevar tu fanatismo por KPop Demon Hunters a todos lados, siendo esta una película que lo ha cambiado todo, desde su música, la animación y la manera en que se vive el KPop en todo el mundo, por lo que seguramente amarás las siguientes 5 opciones que tenemos para ti en este listado.

Photocard 1

Photocard 2

Photocard 3

Photocard 4

Photocard 5

¿Qué son las photocards y cómo puedo imprimirlas desde casa?

Si no estás tan familiarizada con el universo del Kpop y la Ola Hallyu que poco a poco se expande más por todo el y que ciertamente fueron quienes popularizaron el concepto de las photocards, mismas que básicamente son pequeñas tarjetas (de tamaño estándar) y que contienen una fotografía de algún artista u agrupación y que cuentan con un diseño único y muchas veces coleccionable.

Una vez que hayas descargado la o las plantillas que te compartimos, deberás recortarla para ajustar el tamaño de esta, el cuál en este caso será la funda de tu celular, por lo que es ideal que esta sea traslúcida para que puedas guardarla por dentro y así este luzca personalizado con las protagonistas de la película de KPop Demon Hunters.