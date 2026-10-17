5 ideas de photocards de los Saja Boys para decorar la funda de tu celular si eres fan de Kpop Demon Hunters

¿Eres fan de Kpop Demon Hunters y te encantaría llevar a tus personajes favoritos a cualquier lugar? ¡Decorar la funda de tu celular es la mejor opción! Si bien ya existen carcasas con los personajes de la cinta, no hay cómo personalizar tus artículos a tu antojo. Si eres gran admirador de los Saja Boys, aquí te compartimos 5 ideas de photocards inspiradas en los rivales de las Guerreras Kpop, perfectas para darle un toque único y súper aesthetic a la funda de tu dispositivo móvil.

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5 ideas de photocards de los Saja Boys para decorar la funda del celular de un fan de Kpop Demon Hunters

Una de las formas más auténticas y llamativas para decorar tu celular, sin duda, son las photocards. Estas pequeñas tarjetas le dan un toque especial a tu teléfono sin la necesidad de gastar una fortuna en accesorios costosos. Lo mejor de todo es que puedes elegir tus diseños favoritos, inspirados en los personajes que más te gusten. Checa estas 5 opciones inspiradas en los Saja Boys, los emblemáticos idols y villanos de Kpop Demon Hunters que han conquistado millones de corazones a nivel global:

Photocard 1

Photocard 2

Photocard 3

Photocard 4

Photocard 5

¿Cómo descargar e imprimir las photocards de los Saja Boys para decorar tu teléfono?

Personalizar la funda de tu celular con alguna de estas ideas es bastante sencillo. Descarga las imágenes que más te gusten e imprimelas. Te recomendamos hacerlo en un tamaño pequeño y sobre papel opalina, para que el acabado sea más resistente. Si lo prefieres, también puedes imprimirlas en papel fotográfico para que luzcan brillantes y aesthetic. Como tip extra, puedes enmarcarlas para cuidar el diseño.

Una vez que tengas tus photocards listas, te recomendamos usar una funda de silicón o plástico transparente y listo. Solo tendrás que colocar las photocards entre el teléfono y la carcasa. De esta manera, tendrás una decoración personalizada, fácil de cambiar y, lo mejor de todo: ¡inspirada en los personajes de las Guerreras Kpop!