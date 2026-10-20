Photocards de Hello Kitty Kuromi, Cinnamoroll y My Melody que puedes imprimir de manera sencilla si eres fan de los personajes
¿Eres fan de Hello Kitty and Friends? No te pierdas estas photocards con algunos de los mejores personajes de Sanrio ideales para todas las fans.
Pasan los años y el furor por Hello Kitty no disminuye ni un poco, al contrario, poco a poco toma nuevo impulso con nuevos personajes y con nuevas historias, siendo que hoy en día algunos de los más populares son Kuromi, Cinnamoroll o My Melody, quienes han conquistado al mundo entero.
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Ante ello, te compartiremos algunas photocards de estos personajes de Hello Kitty and Friends que tú podrás imprimir desde casa para presumirle al mundo que eres fan de este universo que no para de conectar con la gente a pesar de los años.
Photocards de Hello Kitty and Friends
Hoy en día es cada vez más común que tanto chicas pequeñas como no tan chicas sean fanáticas de Hello Kitty and Friends, en donde algunos personajes han logrado conquistar al mundo gracias a su diseño y carisma como lo es Kuromi, Cinnamoroll o My Melody, por lo que estas son alguna photocards que puedes imprimir en casa:
- Photocard de Hello Kitty
Kitty se ha vuelto uno de los grandes referentes de la cultura pop gracias a su diseño, por lo que es bastante común verle en todo tipo de mercancía y hoy en día hasta en photocards.
- Photocard de Kuromi
Otro personaje que ha ganado bastante popularidad es Kuromi, quien es una conejita estilo punk quien se distingue por su gran sombrero con una calavera, aunque esta en realidad sea muy sensible.
- Photocard de Cinnamoroll: Este pequeño perrito ha sabido hacerse de un lugar dentro de los fans gracias a su diseño, aunque su personalidad tímida ha conectado con millones de personas.
- Photocard de My Melody: My Melody es la mejor amiga de Kitty y se destaca por ser una tierna y sincera conejita, quien siempre es vista con su capa roja la cual fue tejida por su abuelita.
Hello Kitty and Frieds se ha vuelto una de las franquicias más populares del mundo de donde se desprenden series, videojuegos, juguetes, peluches y una gran cantidad de contenido de internet y televisión.