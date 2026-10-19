4 ideas de photocards de Huntrix tipo LD para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Si eres fan de K-Pop Demon Hunters y te encanta coleccionar tarjetas de tus personajes favoritos, las photocards de HUNTRIX son una opción ideal para darle un toque especial a tu colección. Puedes inspirarte en los beneficios de preventa y las tarjetas Lucky Draw del K-pop para crear diseños con acabados brillantes, fotografías de estilo profesional y detalles que las hagan parecer piezas exclusivas. Lo mejor es que puedes jugar con diferentes estilos, desde una sesión de fotos detrás de cámaras hasta una estética de cazadoras de demonios con efectos holográficos. Aquí te compartimos cuatro ideas de photocards de HUNTRIX que puedes recrear, imprimir y guardar en tu álbum.

Photocards de HUNTRIX que parecen sacados de una colección oficial

Las photocards de HUNTRIX tipo Lucky Draw destacan por sus acabados especiales y diseños que parecen hechos para una edición limitada. Para conseguir ese efecto, puedes combinar colores llamativos, marcos metálicos, fotografías con diferentes conceptos y pequeños detalles que hagan que cada tarjeta tenga una personalidad propia. Estas cuatro propuestas están inspiradas en la estética del K-pop y el universo de K-Pop Demon Hunters. Puedes adaptarlas a tus integrantes favoritas de HUNTRIX y experimentar con materiales como papel fotográfico, laminado tornasol o acabados brillantes para conseguir un resultado más coleccionable.

