¿A qué hora cierra el Metro de la Línea 9 HOY? Así puedes volver a casa en transporte público tras el concierto de BTS en el Estadio GNP:

Este miércoles 07 de mayo se estará llevando a cabo el primero de los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira ARIRANG 2026, con lo que todo el ARMY azteca ha mostrado su felicidad por esta fecha histórica.

Aunque de poco más de 2 millones de personas que quisieron alcanzar boleto, únicamente podrán acceder 49,500 personas por noche, hay un punto bastante importante a tomar en cuenta: El transporte público, mismo que suele modificar sus horarios cuando hay conciertos masivos en el Estadio GNP, cerrando hasta dos horas antes de lo habitual.

¿A qué hora cierran las estaciones del Metro cercanas al Estadio GNP?

Las estaciones del Metro más cercanas al Estadio GNP son Ciudad Deportiva y Puebla, por otro lado, también estás relativamente “cerca” Velódromo y Mixiuhca, aunque para este tipo de eventos, este transporte público suele cerrar cerca de las 10:00 pm, con lo que podrías quedarte sin este medio.

Tras la convocatoria masiva que se ha reportado de gente que ha acudido a las inmediaciones del Estadio GNP, se espera que la afluencia sea mucho mayor a la de los asistentes, por lo que podrías usar más medios de transporte para regresar a casa.

¿Qué transporte puedo tomar del Estadio GNP a casa?

Se tiene estimado que el concierto de BTS termina cerca de las 10:30 pm o incluso un poco más tarde, por lo que probablemente no alcances el metro, pero sí los siguientes transportes públicos:

