¿Quieres trabajar con BTS? BIGHIT MUSIC abre 7 nuevas vacantes para formar parte del equipo que trabaja con la banda

En algún momento de sus vidas, las fans de BTS han soñado con algún día ir a Corea del Sur y trabajar junto a ellos y ahora, algunos podrían lograrlo. Pues resulta que BIGHIT MUSIC, la agencia que gestiona la carrera de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, acaba de anunciar que se abrieron 7 nuevas vacantes laborales destinadas específicamente a las operaciones y proyectos relacionados con la agrupación. Esta es una gran oportunidad para muchos profesionistas, pues es parte de una nueva etapa de crecimiento en la compañía debido al éxito de la agrupación a nivel global.

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¿Qué puestos de trabajo ofrece BIGHIT MUSIC?

Las vacantes publicadas por la compañía están disponibles tanto para áreas creativas como en áreas de producción y estrategia. Pon atención a ver si alguna es para ti:



Senior Artist Marketer (Estrategia de Álbumes y Marca)

Production PM

Equipo de Producción de Contenido para Presentaciones en Vivo

Planeación de Contenido Fotográfico

Producción de Exposiciones y Experiencias Artísticas

Style Directing

BX Design (Brand Experience)

Los objetivos que tienen estos nuevos puestos tienen que ver con fortalecer la imagen, los proyectos y las actividades globales de BTS.

BIGHIT MUSIC Current Job Openings for BTS Team:



- Senior Artist Marketer (Album & Brand Strategy)

- Production PM

- Content Production Team (Live Performance)

- Content planning (photo content production)

- Artist's exhibition performance part

- Style Directing

- BX (Brand… pic.twitter.com/pjcscbyHh2 — ⊙⊝⊜ (@ameviil) June 18, 2026

¿Dónde están ubicados los empleos?

Hay que tomar en cuenta que todas estas vacantes son de tiempo completo y tienen como sede principal nada más y nada menos que BIGHIT MUSIC en Yongsan, Seúl, Corea del Sur. Eso significa que los candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de trabajar en una de las zonas más importantes de la industria del K-pop, lo cual resulta bastante emocionante.

¿Qué requisitos buscan los reclutadores?

Obviamente, los requisitos varían mucho según el puesto. Sin embargo, en su mayoría, las posiciones solicitan más de 7 años de experiencia profesional, especialmente en aquellas que estén directamente relacionadas con el área de marketing estratégico y dirección de proyectos. Es importante tomar en cuenta que las posiciones que ofrecen buscan sobre todo gente con ideas innovadoras y experiencia en tendencias globales.

Una oportunidad que emociona a ARMY

Sin duda, esta noticia fascinó de inmediato a miles de fanáticos que sueñan con trabajar con ellos, por lo que los interesados han comenzado a mandar sus currículums para ser tomados en cuenta.