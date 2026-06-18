¡Boicot al K-pop! Graves acusaciones de abuso contra idol del grupo MADEIN termina en terrible desenlace

El mundo del K-pop se enfrenta a un fuerte escándalo, pues el grupo MADEIN vuelve con una nueva polémica. Te explicamos, hace ya varios meses habían surgido acusaciones que señalaban a un alto directivo de la agencia del grupo por presunta agresión sexual contra una integrante. Al parecer, todo había quedado ahí; sin embargo, se ha revelado que, durante el próximo evento de K-Pop que se llevará a cabo en Europa, se está haciendo un llamado a boicot exigiendo respuestas más contundentes sobre lo ocurrido.

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¿Qué ocurrió con la exintegrante Gaeun?

Si aún no entiendes muy bien qué es lo que pasa, aquí te lo detallamos todo: Resulta que la polémica inició en noviembre de 2024, cuando diversos reportes señalaron que una integrante de MADEIN habría sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de un ejecutivo de la agencia.

En ese momento no se revelaron detalles como el nombre de la artista involucrada; sin embargo, los seguidores hicieron lo suyo y rápidamente descubrieron que se trataba de Gaeun. Desde ahí, hasta la fecha, el caso sigue siendo uno de los temas más delicados relacionados con la agrupación.

Las acusaciones siguen generando preocupación

Temas como este son difíciles de contener, y con el paso del tiempo surgieron nuevas versiones que apuntaban a posibles situaciones de acoso hacia otras integrantes. Los fans del K-Pop pedían transparencia y protección a las artistas a pesar de que nunca hubo algún tipo de denuncia oficial con las autoridades.

El regreso de MADEIN desata una nueva ola de críticas

Recientemente se anunció que MADEIN participará en un evento de K-Pop en Polonia junto a otros artistas coreanos. De inmediato, muchos fans recordaron toda esta polémica, provocando una reacción negativa. Incluso muchos usuarios exigieron que los organizadores reconsideran su participación. Ahora no se sabe cuál será el futuro del grupo, pero a muchos fans les genera preocupación el rechazo que toda la polémica está generando contra el grupo.

