¿Cha Eun-woo y Moon Ga-young juntos otra vez? Los protagonistas de True Beauty podrían reunirse en el nuevo K-drama “Seorabeol Knife”

En las últimas horas se ha disparado una noticia que ha emocionado a los fans de “True Beauty” luego de que se diera a conocer que Moon Ga-young y Cha Eun-woo podrían volver a trabajar juntos en un nuevo K-drama el cual presuntamente llevaría por nombre “Seorabeol Knife”, esta historia promete combinar romance, gastronomía, fantasía y viajes en el tiempo. Sin embargo, aún no ha sido una confirmación oficial.

¿Qué se sabe del nuevo proyecto de Moon Ga-young y Cha Eun-woo?

Seorabeol Knife promete ser una historia coreana llena de romance con temática culinaria que estaría ambientada entre la época actual y el antiguo reino de Silla, ya que giraría alrededor de un chef italiano, propietario y jefe de la cocina de un restaurante con una estrella Michelin termina viajando aproximadamente mil años al pasado después de seguir una misteriosa profecía relacionada con una caja de miel.

Debido a que la historia se perfila como un éxito, la producción le envió una invitación a Moon- Ga-young de interpretar a la princesa Deokyeong, una integrante de la familia real de Silla que sueña con convertirse en la primera reina del reino.

Asimismo, se pensó en Cha Eun-woo para interpretar al chef protagonista, quien pasará del mundo moderno a Silla, actualmente su participación está en conversaciones.

También se ha revelado que el proyecto estaría dirigido por Jang Tae-yoo, director de Mi amor de las estrellas y Bon Appétit, Your Majesty. Precisamente, uno de los elementos que más ha llamado la atención es que Seorabeol Knife estaría relacionado con el mismo universo de Bon Appétit, Your Majesty. Sin embargo, no se trata de una segunda parte.

¿Cuántas veces han trabajado juntos Moon Ga-young y Cha Eun-woo?

Hasta ahora, “True Beauty” es el proyecto dramático en el que ambos han trabajado juntos como protagonistas. La serie de tvN se estrenó en diciembre de 2020 y concluyó en febrero de 2021, con Moon Ga-young como Lim Ju-gyeong y Cha Eun-woo como Lee Su-ho.

La química entre ambos fue uno de los elementos más comentados de la producción. Antes del estreno, Cha Eun-woo incluso destacó que su trabajo y química con Moon Ga-young eran muy buenos, pues ambos hablaban sobre las escenas y buscaban distintas formas de interpretarlas durante los ensayos. La popularidad de la pareja trascendió la pantalla y, con los años, los fans han continuado pidiendo un nuevo proyecto juntos y próximamente podría convertirse en un hecho.