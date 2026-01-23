Exintegrante de GFRIEND llegará a México para presentarse como solista

Yerin, reconocida por su trayectoria como miembro del exitoso grupo de K-pop GFRIEND, se presentará en la Ciudad de México para ofrecer un concierto especial como solista dentro de su gira “YERIN — Chapter Y in Latin America”.

El evento de la artista surcoreana se realizará el próximo 8 de febrero a las 19:00 horas en un recinto ubicado en la colonia Narvarte, para sus fans este show marca uno de los momentos más importantes de su carrera individual y reafirma el fuerte vínculo que tiene con el público latinoamericano.

En esta nueva etapa, la cantante ha apostado por un sonido más personal y una imagen renovada, con la que ha logrado consolidarse como solista. Su presentación en México no solo será una oportunidad para escuchar sus nuevos temas, sino también para revivir parte de la historia que la convirtió en una de las idols más queridas del K-pop.

¿Quién es Yerin integrante de GFRIEND que se presentará en México?

Jung Yerin debutó en 2015 como parte de GFRIEND. Dentro del grupo destacó por su carisma, presencia escénica y cercanía con los fans, además de su participación constante en programas de televisión.

Luego de la disolución de GFRIEND en 2021, Yerin comenzó su camino como solista con lanzamientos que mostraron una faceta más madura y versátil. Sus primeros trabajos fueron bien recibidos por el público, reafirmando su capacidad para desarrollarse de manera independiente.

¿Quiénes conformaron GFRIEND y por qué ya no existe?

GFRIEND estuvo integrado Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB y Umji. El grupo se posicionó como uno de los referentes del K-pop de tercera generación gracias a su estilo distintivo y canciones que se volvieron icónicas.

Sin embargo, pese al éxito que estaban cosechando Source Music anunció en mayo de 2021 que los contratos de las integrantes no serían renovados sin detallar públicamente las razones exactas, lo que generó especulación entre los seguidores.

Aunque GFRIEND terminó como grupo bajo ese nombre, las integrantes han declarado que su relación sigue intacta y que no descartan reencontrarse en el futuro.