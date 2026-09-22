“El Escándalo"; ¿De qué trata el nuevo e INTENSO K-drama para mayores de edad? Conoce el significado de su final

Hace unos días que llegó a streaming The Scandal (El Escándalo), un K-drama ambientado en la dinastía Joseon que relata un peligroso y tenso juego de seducción, así como manipulación y demás juegos prohibidos, el cuál ha dado mucho de qué hablar esta semana.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Revelan causa de muerte de Hayden Panettiere y nuevos detalles hallados por forenses

Esta producción de ocho episodios se estrenó el pasado viernes 18 de septiembre y en menos de una semana ya le ha dado la vuelta a todo el internet e incluso ha abierto un debate en redes sobre el significado de su final, pues con tan solo 8 episodios ha logrado cautivar y sorprender a los fans de este tipo de historias.

¿De qué trata el K-Drama “El Escándalo”?

Esta historia está protagonizada por Lady Cho, una mujer noble e inteligente quien se encuentra cansada de las reglas sociales que la sociedad impone a esta dentro de lo que se cree que las mujeres deben de seguir.

Harta de sentirse limitada y juzgada, en secreto le propone una apuesta e inesperada a Cho Won (Ji Chang-wook), un aristócrata famoso por su vida libertina y fama de seductor que no cree en el amor.

Esta apuesta consiste en que Cho Won use todas sus habilidades como seductor con Hui-yeon, una joven viuda que juró mantenerse casta tras la muerte de su esposo, aunque a medida que el juego avanza, las pasiones e ideas juegan pasadas inesperadas para todos.

¿Qué pasó al final del K-Drama The Scandal?

Al final del drama Lady Cho conserva su posición social y riqueza, pero pierde a Cho Won y queda atrapada en la incertidumbre de no saber si él murió o si este ha decidido irse lejos al recibir cartas misteriosas.

El Escándalo es un K-Drama para mayores de edad debido a la alta carga de sensualidad, intrigas psicológicas y escenas íntimas bastante debido a que en esta historia se explora a fondo los matices de la manipulación emocional, las apariencias sociales y las contradicciones de una época rígida frente a las pasiones humanas.