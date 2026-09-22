CONFIRMADO: Revelan causa de muerte de Hayden Panettiere y nuevos detalles hallados por forenses

De acuerdo con informes obtenidos por TMZ, el forense del condado de Greenville dió a conocer que la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere fue accidental. Sin embargo, los resultados arrojaron que el cuerpo de la mujer contenía algunas sustancias. Esta noticia era una de las más esperadas ya que desde que se anunció el fallecimiento de la estrella de Hollywood existía incertidumbre sobre la causa que había originado su fallecimiento y solo habían datos de lo que había ocurrido con ella, su pareja y hermano, quiénes estuvieron el día en el que ocurrieron los hechos.

¿Qué sustancias encontraron los forenses en el cuerpo de Hayden Panettiere?

De acuerdo con la información compartida por el medio internacional TMZ dentro del organismo de la actriz Hayden Panettiere se encontraron sustancias como alprazolam (Xanax genérico), un relajante muscular llamado metocarbamol y quetiapina, un fármaco utilizado para tratar el trastorno bipolar, la esquizofrenia y la depresión mayor. Por otro lado, es importante aclarar que la autopsia no detectó ningún signo de traumatismo. Por otro lado, de acuerdo con la información que se ha revelado, hasta el momento la DEA se encuentra investigando la relación de Hayden con un supuesto traficante de drogas, esto debido a la gran cantidad de mensajes que habrían sido detectados entre ellos además de que algunos de los vecinos de la actriz señalaron que la mujer habría estado recibiendo drogas en su casa.

Hayden Panettiere: ¿Cuáles fueron sus proyectos más famosas?

Hayden Panettiere, quién falleció el pasado 16 de agosto a los 36 de años de edad, formó parte de diversos proyectos con el que se ganó el cariño de todo el público. Algunos de los más sobresalientes en los que participó fue en “Heroes” en donde interpretó el personaje de Claire Bennet, una destacada porrista, que le dió fama internacional. “Nashville”, serie en la que interpretó a Juliette Barnes, un personaje por el que incluso recibió dos nominaciones al Globo de Oro. Por otro lado, “Ally McBeal” también fue otro de sus grandes proyectos, en este la actriz dió vida al personaje de Maddie Harrington. Además de estos, Hayden tuvo participaciones en Guiding Light, One Life to Live y Malcolm el de en medio.

