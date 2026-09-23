5 datos que debes saber de “Volveré por ti”, el nuevo K-drama que llega a Disney+ este 26 de septiembre

El universo de los K-dramas está a punto de sumar en su catálogo una nueva historia de romance y fantasía “Volveré por ti” / “Sumérgete en ti mismo” títulos con el que se conoce en español a Dive Into You. Esta historia surcoreana llegará este sábado 26 de septiembre y el cual promete engancharte desde el segundo cero gracias a que mezcla romance, fantasía, viajes en el pasado e intercambio de cuerpos.

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Dive Into You es una historia la cual está protagonizada por Kim Ji-yeon, mejor conocida como Bona, Park Seo-ham, Jang Se-hyuk y Moon Seung-you y constará de 12 capítulos. Como te mencionamos anteriormente, la historia sigue a Yoon Ha-na una actriz que se encuentra en la cima de su carrera. Sin embargo, su vida cambia después de un misterioso accidente que provoca que intercambió cuerpos con su hermano gemelo, Yoon Ha-ru.

Ante este sorpresivo accidente ambos terminan viajando al pasado, donde Ha-na vuelve a encontrarse con Jung Woo-jae su primer amor, cuya muerte marcó profundamente su vida. Ahora tendrá una oportunidad para intentar evitar aquella tragedia y modificar el futuro.

5 datos que debes saber del nuevo K-drama de Disney+ "Dive Into You"

1.- Historia con viajes en el tiempo:

Lo principal de este kdrama es su combinación de romance con fantasía donde los personajes pueden viajar en el tiempo tanto de estar en el presente como ir al pasado creando la posibilidad de modificar hechos que marcaron sus vidas.

2.- Intercambio de cuerpos:

Ha-na y su hermano gemelo Ha-ru no solamente viajan en el tiempo: también terminan viviendo en el cuerpo del otro. Esta situación genera momentos de confusión y obliga a ambos a enfrentarse a una vida que no conocen.

3.- Kim Ji-yeon y Park Seo-ham encabezan el reparto:

Kim Ji-yeon, conocida artísticamente como Bona y por formar parte del grupo WJSN, interpreta a Yoon Ha-na, mientras que Park Seo-ham da vida a Jung Woo-jae, el primer amor de Ha-na. El reparto principal también incluye a Jang Se-hyuk como Yoon Ha-ru y Moon Seung-you como Son Ye-rang.

4.- Viajes en el pasado podrían cambiar el destino:

La misión de Ha-na no consiste únicamente en reencontrarse con Woo-jae. Después de conocer lo que ocurrió con él, busca utilizar su oportunidad de regresar al pasado para intentar salvar su vida. Sin embargo, cualquier cambio puede tener consecuencias en el presente.

5.- El amor y la familia estarán en el centro de la historia:

Aunque la historia se basa en el amor, la relación de los hermanos también se sume el amor hacia la pareja con el papel de Woo-jae.