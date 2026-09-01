Los 7 K-dramas que se estrenan en septiembre: fechas de estreno, donde ver y todo lo que debes saber

Este otoño de 2026 llegará con un nuevo catálogo de historias coreanas que prometen convertirse en uno de los favoritos para los amantes de los K-dramas. Septiembre tendrá estrenos prácticamente para todos los gustos, desde la lucha de poder y ambición con Hyun Bin, hasta romances marcados por los años y una historia fantástica de viajes en el tiempo.

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A continuación te dejamos algunos de los títulos que se estrenan o llegan al streaming para seguir contando su historia, así que presta atención para que no te pierdas las fechas de estreno.

7 K-dramas que se estrenan en Septiembre

1.- Made in Korea 2

Este título que estrena su segunda temporada llega a Disney+ el próximo 9 de s septiembre, en él seguiremos el regreso de Hyun Bin, Jung Woo-sung y Woo Do-hwan. La historia avanza nueve años y vuelve a seguir a Baek Ki-tae, quien ahora posee mayor poder e influencia, pero también enfrenta nuevos conflictos y una peligrosa confrontación. La temporada tendrá seis episodios, estrenados en grupos de dos los días 9, 16 y 23 de este mes.

2.- The Ordinary Jackpot

El premio gordo ordinario o The Ordinary Jackpot será un estreno conjunto mediante TVING y tvN, la historia llega el 10 se septiembre en TVING mientras que el día 14 se estrenará en tvN. En este título Lee Jun-hyuk protagoniza a un hombre común cuya vida cambia radicalmente después de ganar la lotería. Sin embargo, en lugar de abandonar su trabajo, decide continuar con su vida laboral mientras enfrenta las consecuencias de tener una enorme cantidad de dinero.

3.- A Love Other Than Yours

Un estreno de Amazon Prime llegará el próximo 12 de septiembre con: Un amor que no sea el tuyo / A Love Other Than Yours, el cual es un drama romántico sobre una pareja que lleva 10 años junta donde Namgung Ho y Lee Mi-do han construido una relación estable, pero la rutina y los cambios personales comienzan a poner a prueba su futuro. En la historias veremos como Mi-do desarrolla sentimientos por otro hombre mientras atraviesa una complicada etapa profesional, ambos tendrán que decidir si continúan juntos o toman caminos separados.

4.- The Scandal

Este título se estrena el 18 de septiembre y es uno de los más esperados del año ya que reunirá a Son Ye-jin, Ji Chang-wook y Nana en un romance histórico ambientado en la era Joseon. Son Ye-jin interpreta a una mujer que pone en marcha un arriesgado plan, mientras los sentimientos comienzan a complicar un juego que inicialmente parecía estar bajo control.

5.- Portrait of a family

Este nuevo K-drama llegará con una historia centrada en los vínculos familiares, los secretos y los conflictos que pueden surgir cuando el pasado comienza a salir a la luz. La producción forma parte de los estrenos coreanos más esperados de septiembre y promete combinar drama familiar con momentos de tensión y emociones.

6.- Tazza

Se estrena el 23 de septiembre de 2026 en cines de Corea del Sur. La cuarta entrega de la saga sigue a Jang Tae-young, un hombre que construye un imperio de casinos en línea, hasta que su mejor amigo Park Tae-young le arrebata todo. Su reencuentro los lleva al mundo de las apuestas internacionales, donde la amistad queda atrás y comienza una peligrosa batalla de ambición.

7.- The Assassins

También llegará a los cines de Corea del Sur el 23 de septiembre de 2026. La película se inspira en el atentado ocurrido el 15 de agosto de 1974 contra la primera dama de Corea del Sur y sigue a Cheol-gu, un veterano inspector que presenció el ataque y decide investigar lo ocurrido para descubrir quién estuvo detrás.