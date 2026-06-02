Los 6 K-dramas que llegan en junio 2026: títulos y fechas de estreno

Este mes de junio llega con varios estrenos de historias coreanas que prometen mantener a los amantes de este género completamente frente al monitor con sus estrenos, que aunque este mes son reducidos, las plataformas de streaming han preparados historias para todos los gustos a continuación te dejamos los títulos que llegan en junio 2026.

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1.- Doctor en el límite:

Doctor on the Edge o Doctor al Límite se estrena este 1 de junio 2026, esta historia estará protagonizada por Lee Jae-wook y Shin Ye-eun, los protagonistas estarán dentro de una historia que gira alrededor de un cirujano plástico que es enviado a una isla para cumplir con su servicio médico de salud pública, al estar en un terreno desconocido conocerá a una enfermera que esconde un importante secreto.

2.- Así aprenderás:

En la primera semana de junio, el 5 de este mes, llega Teach You a Lesson o Así aprnderás, la cual es una adaptación de un clásico webtoon: “Get Schooled”. Esta historia sigue a una unidad gubernamental creada para combatir la violencia escolar y restaurar la autoridad de los maestros mediante métodos poco convencionales.

3.- La mentira en la que vivimos:

Otro estreno que llega el 5 de junio es The Lie We Lived In o La mentira en la que vivimos, este es un thriller de misterio que explora secretos ocultos, relaciones complejas o acontecimientos que cambian la vida de sus protagonistas, la cual la hace como una de las apuestas oscuras de estos días.

4.- Nos vemos mañana en el trabajo:

Para el 22 de junio llega a las pantallas a través de plataformas de streaming See You at Work Tomorrow! / Nos vemos mañana en el trabajo, la cual es una comedia romántica basada en el webtoon que lleva el mismo nombre. Esta historia coreana gira en la vida de una empleada agotada por la rutina corporativa que termina desarrollando una inesperada relación con su exigente jefe, en esta k-drama participan: Seo In-guk y Park Ji-hyun.

5.- Agente Kim reactivado:

Uno de los lanzamientos más esperados será el 26 de junio con Agent Kim Reactivated o su nombre en español, Agente Kim reactivado el cual estará protagonizado por So Ji-sub. La trama sigue a un antiguo agente secreto que abandonó su peligrosa vida para convertirse en padre soltero. Sin embargo, todo cambia cuando su hija es secuestrada regresa a su antigua papel como agente.

6.- Notas desde la última fila:

Para el 26 de junio también llega a las pantallas Notes from the Last Row / Notas desde la última fila un thriller psicológico encabezado por Choi Min-sik. Esta historia sigue a un profesor de literatura obsesionado con un alumno cuyas historias parecen reflejar acontecimientos reales