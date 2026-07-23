Jennie de BLACKPINK presenta “Less Than a Lover”: fecha de estreno y quién protagoniza el videoclip

Jennie continúa consolidando su carrera en solitario con el estreno de “Less Than a Lover” un sencillo que ha despertado gran expectativa entre los BLINKS por su concepto cinematográfico y nivel de involucramiento de la artista en su desarrollo. De acuerdo a lo que ha mostrado en redes, en los primeros adelantos la cantante ha dejado claro que este lanzamiento refleja una visión mucho más personal y artística.

Asimismo, este nuevo proyecto en el que ha trabajado la estrella surcoreana se ha dejado ver en los créditos que la intérprete de “Mantra” participa como directora, escritora y productora musical del proyecto, reafirmando el control creativo que ha buscado ejercer desde la creación de su agencia Odd Atelier.

Otro de los puntos a destacar es que este videoclip contaría con la participación del modelo taiwanés Nah Kai, pues ha llamado la atención por la química que muestra junto a la cantante en las imágenes promocionales, además, de que ha sido rostro de diferentes marcas de moda.

¿Cuándo se estrena “Less Than a Lover” y a qué hora podrá verse en México y Latinoamérica?

A días de que se revelarán imágenes de lo que será “Less Than a Lover”, este nuevo proyecto tendrá un estreno simultáneo a nivel mundial a través de diferentes plataformas de música. Tanto el sencillo como su videoclip se podrán disfrutar este viernes 24 de julio a la 1:00 pm en horario de Corea del Sur, por lo que variará la hora en cada región y país.

En México la nueva canción de Jennie podrá escucharse y verse en punto de las 10:00 pm de este jueves 23 de julio. Mientras que en el resto de América Latina quedan los siguientes horarios.



Colombia, Perú y Ecuador: jueves 23 de julio a las 11:00 pm

Chile, Bolivia y Venezuela: viernes 24 de julio, 12:00 a.m.

Argentina, Uruguay y Paraguay: viernes 24 de julio, 1:00 a.m

¿Cómo ha sido la carrera de Jennie como solista?

“Less Than a Lover” representa el primer lanzamiento oficial de Jennie tras el éxito de su álbum de studio Ruby el cual salió a la luz en 2025, aunque no forma parte del repertorio original de este disco, el sencillo marca el inicio de una nueva etapa musical bajo el sello de Odd Atelier en colaboración con Columbia Records.

Desde su debut como solista con “Solo” en 2018, Jennie ha fortalecido su identidad artística con éxitos como “You & Me”, “Mantra”, “Love Hangover”, “ExtraL” y “Like JENNIE”. Con “Less Than a Lover” vuelve a apostar por un sonido íntimo.