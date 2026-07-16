Los 2 k-dramas que se estrenan en streaming la segunda mitad de julio del 2026, ideales para maratonear

Si eres de los que siempre están buscando algo nuevo que ver y te encanta disfrutar de las increíbles historias que nos regalan los k-dramas, traemos dos grandes estrenos que llegan a plataformas en esta segunda mitad de julio de 2026. Se trata de The East Palace y Spoking in Love, dos estrenos que no te debes perder si te gusta el romance, el drama, el terror y la fantasía.

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2 k-dramas que se estrenan en la segunda mitad de julio 2026

Aunque esta segunda mitad de julio llega con poquititos estrenos, la verdad es que podría sorprender a los fans, pues los contenidos son de los más esperados y varios ya los esperan con emoción. Así que toma lápiz y papel y anota lo que te estará esperando en las plataformas de streaming:

El Palacio del Este (The East Palace)

Este k-drama llega el próximo 17 de julio a una popular plataforma de streaming. En este se nos presenta una historia llena de drama, fantasía y terror que seguro te va a capturar. Un cazador de fantasmas y una dama de la corte investigan juntos un misterioso palacio maldito.

Spoking in Love

Si a ti lo que más te gusta es disfrutar de un bonito romance y comedia, no te preocupes, llega a las pantallas el 18 de julio a través de una popular plataforma de streaming, Spoking in Love.

Estrenos de k-dramas de julio 2026, por si te los perdiste

Por si te perdiste alguno de los estrenos del mes de julio, aquí te recordamos que el 11 de julio se estrenó “El Complejo de apartamentos”, una comedia negra que siguió la historia de un exmafioso y una abogada que fingen un matrimonio perfecto para estafar a los inquilinos. Otro estreno fue la segunda temporada de A Shop for Killers, la cual llegó a Disney+ el pasado 22 de julio. Esta última es una historia llena de secretos familiares y mucho suspenso que te mantendrá al filo del asiento.