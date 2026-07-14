5 k-dramas de aventuras para ver en Disney+ durante las vacaciones de verano; son cortos y para toda la familia

Las vacaciones de verano son el momento perfecto para descubrir nuevas historias y pasar horas buscando que ver, por lo que Disney+ se ha colocado como una de las plataformas donde se puede encontrar un catálogo variado de historias cortas que combinan aventura, comedia, acción y sobre todo mucha emoción.

Te puede interesar: Los 5 K-dramas que se estrenan en julio y llegan cargados de romance, acción y misterio

Si están planeando pasar estos días de descanso en casa y con la familia te presentamos algunos K-dramas que cuentan de temporadas cortas y que combinan aventura, humor, misterio y personajes memorables por lo que si buscas una maratón diferente, estas producciones coreanas son una excelente alternativa al cine y las series tradicionales.

5-kdramas de aventura para ver en las vacaciones en Disney+

1.- La tienda de las luces

Si buscas un k-drama de historias misteriosas, fantasía y un poco de suspenso, esta serie sigue siendo una de las favoritas del público, pues cuenta la historia de un grupo de personas cuyas vidas cambian al llegar a la famosa tienda de lámparas, durante su desarrollo conocerás como personaje emprende un viaje de autodescubrimiento y esperanza.

2.- Los nueve acertijos

Otro título que mezcla aventura, suspenso y misterio, sigue la historia de una perfiladora criminal que se une a un detective para resolver una serie de asesinatos relacionados con un rompecabezas que marcó su infancia. Su ritmo ágil y giros inesperados la convierten en una opción ideal para maratonear.

3.- El peor mal

Este K-drama que está ambientado en el década de los 90’s sigue a un policía que se infiltra en una poderosa organización criminal para detener una red internacional de tráfico de drogas. Aunque está dirigida a un público adolescente y adulto por sus escenas de acción.

4.- Mudarse al cielo

Si lo que buscas es una serie que combina aventura con historias de vida inolvidables, este título es el correcto, pues se desarrolla con la vida de un joven con síndrome de Asperger y su tío recorren distintos lugares para cumplir el último deseo de personas fallecidas, descubriendo secretos y enseñanzas.

5.- Vigilante

Es otro k-drama que está basado en un popular webtoon, el cual sigue a un estudiante de una academia de policía que lleva una doble vida como justiciero nocturno, esta es una de las producciones coreanas más entretenidas disponibles en Disney+.