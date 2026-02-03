Estos son los K-dramas que llegarán a tu pantalla durante el mes de febrero 2026

Si pensabas que enero te había sorprendido con los estrenos de k-dramas , prepárate porque febrero llega cargado de emociones fuertes y maratones asegurados. Las producciones surcoreanas continúan dominando las plataformas de streaming y la televisión internacional, y este mes ofrece historias para todos los gustos.

Así que ve agendando y preparando las palomitas porque aquí te contamos cuáles son los estrenos más esperados, quiénes los protagonizan y cuándo se estrenan.

Honour

Llegó este 2 de febrero con Lee Na-young, Jung Eun-chae y Lee Chung-ah como protagonistas. Esta historia se basa en tres abogadas y amigas que comparten un oscuro secreto del pasado que amenaza con destruir sus carreras.

Flor Sangrienta

Se estrenará el próximo 4 de febrero a través de Disney+, esta historia se basa en un misterioso asesino que afirma tener la cura para enfermedades incurables, desatando un debate moral y judicial, sus protagonistas son Ryeoun, Sung Dong-il y Geum Sae-rok.

Nuestro Universo

Se estrena el 4 de febrero mediante el canal coreano tvN y plataformas, aquí los protagonistas Bae In-hyuk, Roh Jeong-eui y Park Seo-ham te llevarán de la mano en esta comedia romántica con tintes familiares donde dos cuñados que no se soportan deben criar juntos a su sobrino, aprendiendo sobre empatía y segundas oportunidades.

El arte de Sarah

Tiene como protagonistas a Shin Hye-sun y Lee Jun-hyuk, la historia que cuenta cómo se desmorona la vida perfecta de una mujer con múltiples tras hallar un cuerpo vinculado a su nombre se estrenará el 13 de febrero.

Fobia al Amor

Llega a las pantallas el 19 de febrero esta comedia romántica con toque tecnológico explora las citas en la era de la inteligencia artificial, cuando una CEO distante y un novelista romántico chocan en un mundo dominado por algoritmos. Fobia al amor tendrá como protagonistas a Yeonwoo y Kim Hyun-jin.

En tu temporada radiante

Se estrenará en Disney+ el 20 de febrero y tendrá como protagonistas a Lee Sung-kyung y Chae Jong-hyeop. Un melodrama de sanación donde dos personas marcadas por el pasado encuentran en el otro la oportunidad de reconstruirse.

Perla en rojo

Llega el 23 de febrero con Park Jin-hee y Nam Sang-ji. Es una historia de venganza y secretos familiares en la que dos mujeres adoptan identidades falsas para infiltrarse en una poderosa familia.