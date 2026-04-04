“Vamos a quemarlo todo": Fans de Stray Kids exigen vacaciones para la banda de k-pop, tras años sin descanso

¡Los fans de Stray Kids están indignados! Durante un evento reciente, la querida banda de k-pop surcoreana señaló públicamente a la compañía JYP Entertainment (JYPE) por falta de descanso, lo que desató la furia de los STAYs. Desde entonces, el fandom se ha volcado en redes sociales para exigir vacaciones para la agrupación tras años de trabajo excesivo.

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¿Qué dijeron los chicos de Stray Kids sobre la falta de descanso?

El tema de conversación surgió cuando Hyunjin expresó sus deseos por vacacionar junto a los demás integrantes, señalando que esos planes no se han podido concretar debido a sus apretadas agendas. “Quiero irme de vacaciones con los miembros. Estuvimos tan ocupados el año pasado y el anterior que no pudimos ir. Queríamos ir a la playa al menos una vez al año, pero no pudimos”, comentó el idol.

🥟: I want to go on a vacation with the members. We were so busy last year & the year before that we couldn’t go. We wanted to go to the beach at least once a year but we couldn't.



JYPE LET STRAY KIDS REST#Give_SKZ_A_Break#스트레이키즈에게휴식을주세요@jypnation @Stray_Kids pic.twitter.com/GeT6UfrQPI — SKZ Crave (@SKZCrave) April 4, 2026

Por su lado, HAN hizo una petición pública a JYPE para que todos los integrantes de la agrupación puedan tomarse un descanso al mismo tiempo. El idol también mostró cierta preocupación por poder ser regañado: “Quiero pedirle a la empresa que permita que todos los miembros tomen un descanso juntos a la vez. Necesito decirlo aquí para que no me corten, siento que me voy a meter en problemas. De todos modos, no pasa nada, que te regañen es parte de la vida diaria”, señaló.

HAN today talking about Stray Kids wanting a trip:



“I want to ask the company to let all the members to have a break together at once, I need to say it here so my ment wont get cut, feel like I’ll get in trouble, anyway it’s okay, getting scolded is part of daily life” pic.twitter.com/dRv2YsnVvc — SKZ Crave (@SKZCrave) April 4, 2026

"Vamos a quemarlo todo": Fans de Stray Kids exigen vacaciones para la banda de k-pop

Una vez que los clips y las declaraciones de los idols se hicieron virales, la reacción del fandom no se hizo esperar y la frase “JYPE LET STRAY KIDS REST” (DEJEN QUE STRAY KIDS SE TOME UN DESCANSO, en español) se volvió tendencia rápidamente. A través de esta consigna, los fans exigen que todos los integrantes de la agrupación puedan tomarse unas vacaciones. De momento, JYP Entertainment no se ha pronunciado al respecto.

We kindly urge JYPE to give Stray Kids the rest they deserve. They have been working tirelessly and consistently giving their best, and their health & well-being should come first.



JYPE LET STRAY KIDS REST#Give_SKZ_A_Break#스트레이키즈에게휴식을주세요@jypnation @Stray_Kids pic.twitter.com/Fpq8GlJz3b — SKZ Crave (@SKZCrave) April 4, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Stray Kids se tomó un descanso?

La industria del k-pop es altamente demandante. Tal como lo mencionaron los propios integrantes, durante los últimos dos años Stray Kids ha tenido una agenda bastante cargada, con giras, lanzamientos y múltiples apariciones públicas. Si bien es probable que se hayan tomado algún descanso corto de manera individual, no hay registro de unas vacaciones prolongadas.