Hora EXACTA de transmisión del kdrama ‘Hotel del Luna’ para verlo en Azteca 7; ¿de qué trata y quiénes lo protagonizan?

¡Los mejores kdramas están en Azteca 7! A partir de la próxima semana, los amantes de las series coreanas podrán disfrutar de la primera temporada de “Hotel del Luna” completamente GRATIS por televisión abierta. Aquí te compartimos TODOS los detalles para que no te pierdas ni un solo detalle de esta maravillosa historia: a qué hora empieza, fecha de estreno y elenco.

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"Hotel del Luna" en Azteca 7: fecha de estreno y hora exacta de transmisión

La primera temporada de “Hotel del Luna” tendrá su estreno en las pantallas de Azteca 7 el próximo 5 de octubre, en punto de las 11:30 p.m. (hora del centro de México). De tal modo, podrás disfrutar de un nuevo episodio cada noche, de lunes a viernes. ¡No te lo pierdas!

¿De qué trata “Hotel del Luna”? Trama y protagonistas

“Hotel del Luna” es uno de los kdramas más populares y queridos de los últimos años. Estrenado en 2019, la serie sigue la historia de Jan Man-wol (interpretada por IU); una joven que está al mando de un importante hotel en Seúl, que aloja almas de personas fallecidas antes de emprender su viaje al más allá, como consecuencia de un crimen que cometió en su pasado, pero que no recuerda del todo bien.

Durante su tiempo al mando del Hotel, Man-wol conoce a Koo Chang-sung (interpretado por Yeo Jing-goo), quien se convierte en el nuevo gerente del lugar, como resultado de un trato que hizo con su padre años atrás; dando como resultado una historia llena de romance, drama y mucho, pero mucho, suspenso.

Hotel del Luna | Crédito: tvN

¿Cómo y dónde ver “Hotel del Luna” GRATIS por Azteca 7?

No te pierdas los episodios de “Hotel del Luna” GRATIS por Azteca 7. Lo único que tienes que hacer es sintonizar tu televisor en el Canal 7 en punto de las 11:30 p.m. de lunes a viernes. Si no cuentas con acceso a la señal abierta, o simplemente prefieres el streaming, también puedes seguir los episodios de este querido kdrama a través de nuestro sitio web oficial o nuestra app móvil: TV Azteca En Vivo. ¡No hay pretexto para no disfrutar de una buena noche de kdramas!