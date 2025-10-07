Hotel Del Luna | Hoy hay luna llena

Por fin pudimos conocer a Jang Man-wol, quien es la encargada de administrar al Hotel Del Luna, un lugar que hospeda a los muertos…

¿Qué fue lo que hizo el papá de Koo Chan-sung? ¿Salvó su vida por entregar a su hijo?

El Hotel Del Luna podría tener un cambio dentro de sus trabajadores… Parece que el pasado ha venido a cobrar palabras de cuando Koo Chan-sung era un niño, ¿Será que encontrará el trabajo de sus sueños o de sus pesadillas?

¡No te pierdas ningún capítulo de Hotel Del Luna! Este K-Drama se llevará tu corazón (literal). Síguelo a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 6:00 de lunes a jueves y por la App En Vivo.