Hotel Del Luna | Nunca me iré de tu lado

Por fin pudimos entender la relación entre Jang Man‑wol, Koo Chan‑sung y su “amiga” Lee Mi‑ra, quien ha venido a visitarlo, lo que ha despertado sentimientos difíciles de controlar en la gerente del Hotel Del Luna.

Koo Chan‑sung por fin sabe por qué su jefa Jang Man‑wol se ha quedado en el Hotel Del Luna, quien está atrapada y a la vez protegida en ese lugar tan mágico.

Jang Man‑wol debe dejar ir el pasado y afrontar la nueva vida que todos tienen, a lo que es un problema, pues Koo Chan‑sung ha jurado estar junto a ella y cuidarla.

¡No te pierdas ni un momento de Hotel Del Luna! Uno de los mejores K-Dramas, el cuál puedes ver a través de la señal de Azteca 7, nuestro sitio web y la AppEnVivo.