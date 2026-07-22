¿Viene a México? Hwang In Yeop incluye a dos países de América Latina en su gira fanmeeting, ¿de cuáles se trata?

Hwang In Yeop regresa a Latinoamérica. El querido actor de dramas surcoreanos se reencontrará con sus fans de América Latina gracias a su nueva gira fanmeeting, “To You”, la cual está pensada como un espacio interactivo entre el artista y sus seguidores. De momento, sólo se ha confirmado su visita a dos países; pero ¿México está incluido? Aquí te compartimos TODO lo que se sabe.

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Hwang In Yeop en Latinoamérica: ¿Qué países visitará con la gira “To You”?

Recientemente, se dio a conocer que el actor surcoreano pisará nuevamente tierras sudamericanas para convivir con su público a través de este nuevo espectáculo. Hasta el momento, las únicas paradas confirmadas para la región de Latinoamérica incluyen a Santiago de Chile y São Paulo, Brasil, lo que deja fuera a México y otros destinos de la zona. No obstante, los fans del artista creen que es cuestión de tiempo para que se confirmen más fechas para el resto del continente, por lo que recomiendan estar al tanto de las redes sociales de Hwang.

“To You” de Hwang In Yeop: todo lo que se sabe de la gira fanmeeting

La gira fanmeeting de Hwang In Yeop ofrece un formato bastante diferente a lo que se suele ver en el mercado del entretenimiento, pues esta tiene la intención de brindar un espacio interactivo en el que los fans puedan conversar con la celebridad, así como participar en diversas dinámicas, además de secciones musicales y diferentes beneficios especiales, según el tipo de entrada que adquieran. La gira dará inicio en Asia y, posteriormente, se trasladará a América Latina.

¿Quién es Hwang In Yeop?

Hwang In Yeop es uno de los actores más queridos en la industria de los k-dramas. Nacido un 19 de enero de 1991 en Seúl, Corea del Sur, Hwang mostró una gran pasión por el mundo del entretenimiento desde temprana edad. Su carrera en el medio inició como modelo. Posteriormente, dio el salto a la actuación en el 2018 con la serie WHY.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran títulos como True Beauty (2020), 18 Again (2020), The Sound of Magic (2022), Why Her? (2022) y Family by Choice (2024), por citar algunos. Cabe mencionar que Hwang también cuenta con un gran talento para el mundo de la música, pues ha prestado su voz para las bandas sonoras de los proyectos en los que ha trabajado, incluida la OST de True Beauty y The Sound of Magic.