VIDEO | Ídolo de K-pop rompe en llanto frente a sus fans y preocupa por su estado de salud

El idol Nicholas del popular grupo de k-pop &TEAM, protagonizó un momento que conmovió a miles de fans el pasado 21 de abril de 2026 durante el showcase del nuevo álbum de la banda titulado We on Fire, el cual fue transmitido a través de la plataforma de Weverse. El momento llamó mucho la atención, pues el cantante tuvo que abandonar el escenario tras presentar problemas repentinos en su salud. Después de unos segundos, regresó para disculparse entre lágrimas por no poder continuar, generando una ola de preocupación y apoyo en redes.

También te puede interesar: Actriz de Hollywood revela el momento más duro de su vida: la noche en que su madre le quitó la vida a su padre

¿Qué pasó exactamente en el escenario?

El evento marchaba con completa normalidad, pero luego de la primera mitad del showcase, Nicholas presentó problemas de salud que le impidieron continuar con la presentación en ese preciso momento. Aunque inicialmente se retiró sin avisar, el cantante decidió volver al escenario por unos minutos para hablar con los fans presentes en el evento y la transmisión.

🍓 hello, this is nicholas.

👥 it's okay!

🍓 to the lunés who came today, i'm so sorry i can't perform today.

👥 it's okay~ 🫂🫂 it's okay!

🍓 i didn't want to worry and disappoint you

👤 NO!!!!

+pic.twitter.com/BBemv5WRE3 — cori ★ (@minisodeweno) April 21, 2026

¿Por qué volvió Nicholas de &TEAM al escenario?

El cantante decidió volver a pesar de mostrarse visiblemente afectado. Nicholas tomó el micrófono y ofreció disculpas mientras lloraba frente a todos y prometió que se esforzaría para recuperarse pronto y volver a verlos a todos.

¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

No se sabe con exactitud qué es lo que le sucedió a Nicholas de &TEAM, pero la agencia YX Labels confirmó que fue un problema repentino. “Nicholas sufrió un repentino deterioro de su salud hoy y, por lo tanto, no pudo participar en parte de la presentación del EP ‘&TEAM 3rd EP SHOWCASE We on Fire’. Agradecemos su comprensión”, revelaron en el comunicado.

También se sabe que el artista en serio quiere continuar con su calendario de promoción; sin embargo, se le dificulta, por lo que Nicholas se encuentra descansando y concentrándose en su recuperación, por lo que puede haber algunos cambios en los horarios de los eventos ya programados. La empresa pidió disculpas y aseguró que se está haciendo todo para que se recupere.