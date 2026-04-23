¿JENNIE estará en el Corona Capital 2026? Nuevas fechas confirmadas ilusionan al fandom del K-Pop

Este jueves el Corona Capital dio nuevas señales de vida para su edición 2026 y no pudimos evitar sentir emoción pues con el paso de los años, este festival de música se ha convertido en uno de los más destacados de todo México y Latinoamérica gracias a sus grandes carteles donde artistas internacionales llegan a nuestro país.

Aunque el cartel oficial aún no se ha hecho público, una de las artistas más esperadas de este festival de música es JENNIE, una de las artistas de K-Pop más queridas de la actualidad y quien únicamente ha venido con BLACKPINK hace tres años, por lo que su fandom azteca espera disfrutar de su proyecto en solitario este mismo año..

¿JENNIE estará en el Corona Capital 2026?

Aunque es muy temprano para afirmarlo, gran parte de su fandom espera que se prese JENNIE en el Corona Capital 2026, e incluso ha lucido bastante unido y constante en redes, por lo que si llegara a confirmar su actuación, sería uno demostración más de la fuerza que los seguidores pueden tener respecto a sus artistas.

De momento solo queda estar a la expectativa de cualquier actualización que el Corona Capital postee en redes o que la misma artista de algunas señales de su tentativa visita a México, así que serán días de bastante incertidumbre para los RUBIES.

🚨👀



Corona Capital ya tendría fechas: 13, 14 y 15 de noviembre 🔥🇲🇽



Todo apunta a que el anuncio podría llegar antes de lo esperado… y México ya sabe lo que quiere 👀



Necesitamos a #JENNIE en ese cartel SÍ o SÍ 😭🖤

El impacto, el público y el hype ya están aquí.



México… pic.twitter.com/sgYMXexFbp — JENNIE MÉXICO (@JENNIEBPMEXICO) April 23, 2026

¿Cuándo sale el cartel del Corona Capital 2026?

Si bien, aún no hay una fecha fijada sobre la revelación de este esperado cartel, se espera que pueda ser la próxima semana o a principios de mayo, como habitualmente ha sido este anuncio.

¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

Para la edición de este año, se ha confirmado que el Corona Capital contará de tres días como ha sido lo habitual en los últimos años y se estará llevando a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre, en el que se espera que sea uno de los mejores fines de semana del año en cuanto a música en vivo.