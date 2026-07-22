5 K-dramas de comedia en Disney+ que te harán reír sin parar y son perfectos para maratonear estas vacaciones

Para estos días de descanso varios fans o seguidores de las producciones surcoreanas tienen la oportunidad de seguir en estas vacaciones estos títulos de comedia que combina romance, misterio o historias policiacas sin perder su esencia. Aunque el catálogo de Disney+ se caracteriza por incluir más dramas también alberga producciones que destacan por su humor y personajes inolvidables.

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Por otro lado, si eres nuevo en este tipo de género puedes comenzar con un maratón con estos K-dramas que están disponibles en esta plataforma de streaming que ofrecen grandes dosis de diversión y que se han convertido en algunos de los favoritos de los fanáticos de la ola coreana.

5 K-dramas de comedia para ver en Disney+ en estas vacaciones de verano

1.- Policías de Seúl (Seul Busters)

Este K-drama ha ganado los corazones de los seguidores de este género ya que cuenta la historia de un equipo de detectives el cual es considerado como el peor de Corea del Sur pero esta vez recibirán a un nuevo líder que está dispuesto a cambiar todo. La combinación de casos policiacos con situaciones absurdas y la personalidad de cada integrante hacen que la historia sea una de las más divertidas de la plataforma de streaming.

2.- Amor loco (Crazy Love)

Otro título que ha ganado cientos de seguidores gracias a su historia es Crazy Love, ya que te cuenta como Noh Go-jin un exitoso empresario finge haber perdido la memoria tras enterarse de que alguien quiere asesinarlo, al mismo tiempo su secretaria decide fingir que es su prometida, final,entre el desarrollo de la historia está llena de una comedia romántica compuesta por malentendidos y escenas caóticas.

3.- Los reclutas (Rookie Cops)

Este título tambi´pen se considera divertido porque sigue la vida de un grupo de jóvenes que ingresan a la Universidad Nacional de Policía+á de Corea para perseguir su sueño de convertirse en oficiales, sin embargo, entre romances, duros entrenamientos, bromas pone en duda si conseguirán lo que desean, este título no te lo puedes perder para descubrir qué pasa con cada uno de ellos.

4.- Flex xCop (Chaebol X Detective)

Flex x Cop es un K-drama que habla de la vida de un millonario que cambia cuando decide convertirse en detective. Su fortuna y extravagantes métodos para resolver casos provocan situaciones muy divertidas, mientras desarrolla una inesperada amistad con una experimentada investigadora.

5.- Soundtrack #2

Otro clásico con aparece constantemente en nuestros listados es Soundtrack #2 ya que es un título que llega a abarcar todos los géneros, desde comedia como romance debido a que tiene varios momentos ligeros y divertidos mientras dos exnovios vuelven a encontrarse gracias a la música.