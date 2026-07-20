5 K-dramas románticos de Disney+ que te harán creer en el amor por segunda vez durante estas vacaciones de verano

Las vacaciones de verano son el pretexto perfecto para desconectarse de la rutina y disfrutar de una buena serie, por lo que si eres amante de las historias coreanas o quieres iniciarte en este fenómeno, Disney+ cuenta con un catálogo de K-dramas que han enamorados millones de personas alrededor del mundo.

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1.- Besos y presagios (Kiss sixth sense)

Si buscas una comedia romántica protagonizada por Hong Ye-sool este título es el indicado, ya que la historia se desarrolla con una ejecutiva que posee el extraño don de ver el futuro cada vez que besa a alguien. Sin embargo, todo cambia cuando accidentalmente besa a su exigente jefe y descubre que terminarán enamorados.

2.- Llámalo amor (Call it love)

Esta historia que comienza como una venganza trata sobre la vida de Shim Woo-joo, quien decide vengarse del hombre responsable de la desgracia de su familia, pero los planes cambian de rumbo cuando conoce a Han Dong-jin, el hijo de su enemigo haciendo que la historia abarque temas como el amor, perdón, empatía y segundas oportunidades.

3.- Soundtrack #1

Han Sun-woo y Lee Eun-soo llevan casi dos décadas siendo mejores amigos, pero cuando deben vivir juntos durante dos semanas, ambos descubren que su relación podría convertirse en algo más.

4.- Novatos (Rookie Cops)

Este K-drama el cual se centra en una academia de policía sigue a un grupo de jóvenes cadetes que enfrentan los retos de su formación mientras descubren el amor, la amistad y trabajo en equipo.

5.- Amor bajo la nieve (Snowdrop)

Esta historia que está ambientada en Corea del Sur en la década de los 80’s aborda el romance entre Eun Young-ro, una universitaria, y Lim Soo-ho, un joven que llega herido a una residencia estudiantil ocultando un gran secreto, descubre de qué se trata a través de Disney+.