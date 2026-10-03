5 K-dramas perfectos para ver durante la entrada del otoño 2026

Este mes de octubre se distingue por las bajas temperaturas, las constantes rafagas de viento y ligeras lloviznas ante este clima a muchas personas les da por optar las tardes en casa y empezar a planear maratones de series, y qué mejor manera de realizarlos con Kdramas. Para estos días de otoño que se distinguen por algo especial estas historias surcoreanas llenas de romances tranquilos, historias emocionales, escenarios acogedores son ideales para combinarlas con esta temporada.

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Como mencionamos anteriormente este otoño 2026, la oferta de Kdramas vuelve a ser bastante variada ya que en el catálogo de streaming llegan títulos llenos de romances con personajes que buscan una segunda oportunidad hasta historias con viajes en el tiempo y poderes sobrenaturales, hay opciones para prácticamente cualquier estado de ánimo.

5 K-dramas que se estrenan en otoño de 2026 y son fáciles de ver

1.- “Between Steps”/ “Entre pasos”

Si lo que buscas es un romance más emocional y cercano, “Between Steps” es una de las propuestas que llegan justo al comenzar octubre. También bajo el titulo en español “Entre pasos” llegará a la plataforma de Disney+ el próximo 5 de octubre la historia sigue la vida de Park Min-jae quien soñaba con convertirse en nadador profesional, pero una enfermedad cambia por completo sus planes. Sin embargo, todo cambia cuando se cruza con Im Yoo-jin.

2.- “Take Charge of My Heart”

Para quienes prefieren una historia romántica con un toque de fantasía, “La chispa del amor” por su título en español conquistará a los fans del romance a partir del 9 de octubre y estará protagonizado por Kim Young-kwang y Chae Soo-bin. Esta producción está basada en una novela web, muchos la destacan como perfecta para quienes buscan algo ligero durante el otoño.

3.- “Dive Into You”

Si eres de las personas que disfrutan los viajes en el tiempo y las historias de amor con una segunda oportunidad, “Dive Into You” es una opción que vale la pena tener en el radar.

Dive Into You es una historia la cual está protagonizada por Kim Ji-yeon, mejor conocida como Bona, Park Seo-ham, Jang Se-hyuk y Moon Seung-you y constará de 12 capítulos.

4.- “A Love Other Than Yours”

El otoño también puede ser el momento perfecto para las historias de amor más maduras. “A Love Other Than Yours” / “Un amor distinto al tuyo” presenta a una pareja que lleva diez años de relación. Namgoong Ho, interpretado por Seo Kang Jun, y Lee Mi Do, interpretada por Ahn Eun Jin, llegan a una etapa en la que su relación parece haberse convertido en parte de la rutina. Sin embargo, distintos cambios emocionales comienzan a poner en perspectiva todo lo que creían tener bajo control.

5.- “Your Personal Taxi”

También conocido como “Tu taxi personal”, se estrenó el primer día del mes, 1 de octubre. Esta historia promete atraparte con su narrativa donde todo gira alrededor de un peculiar taxista que no trabaja como cualquier conductor ya que solo acepta a pasajeros que reservan previamente su servicio y durante cada recorrido escucha sus historias mientras pone las canciones que ellos eligen.